В Шымкенте мастер по ремонту часов сохраняет редкие механизмы

В городе есть место, где времени уделяют особое внимание, а механические сердца, двигающие стрелки на циферблатах, бьются в унисон. А еще здесь можно услышать волшебный бой старинных часов. под строгим контролем.

В рамках нашей новой рубрики «Лица города», корреспондент Алиса Бойко, побывала в гостях у человека, который возвращает к жизни наши хронометры. Чудесные и удивительные история из мира часов в следующем материале.

В мире где время давно измеряют смартфонами и умными часами, в мире поп прежнему есть человек который по-прежнему возвращает к жизни механические часы. Для него каждая шестеренка, пружинка и стрелка -часть истории. Здесь ремонтируют не просто механизмы -здесь сохраняют память о вещах которые годами передаются из поколения в поколение

«Ну сейчас здесь будет колокольный звон. Прислушайтесь»!, — говорит мастер.

Механические часы, которые заводят специальным ключом через два отверстия на циферблате, до сих пор исправно отсчитывают время. Они были изготовлены почти полвека назад, но в точности не уступают современным собратьям. Сегодня настенные часы «Янтарь» с маятником и чудесным боем в современных домах встречаются крайне редко. Зато в мастерской Владимира Костина они занимают особое и почетное место.

Мастер часов дарует жизнь так называемым «ветеранам» — хронометрам, которые достались нынешним владельцам от прародителей. Есть в этой коллекции и по настоящему трофейные экземпляры.

«Я хочу найти, может быть, в Германии кто-то ещё остался из этого экипажа. Ю-57 — это подводная лодка, которую затопили в 1943 году. И из экипажа, кого могли спасти, кроме капитана? Капитан отказался выходить и погиб. Там были очень жёсткие условия: капитан покидает корабль в последнюю очередь. И вот эти вещи, как мне говорят, через Америку, через Грецию достались уже мне», — говорит Владимир Костин.

Первый свой часовой механизм Владимир Костин взялся чинить в 16 лет. Затем ушел в морской флот, потом жил и работал в далеком Хабаровске. А заем жизнь привела его в Шымкент, где он и стал часовых дел мастером. За годы работы в его руках побывали и легендарные «Павелъ Буре», изготовленные 200 лет тому назад. Бывали у него и часы, которые стоят как хорошая квартира.

«Приносят часы я сразу обратил внимание, это вот такая коробка, шедевр, не коробка. Смотрю, на них написано, Patek Philippe , все прозрачное там капитально. Я смотрю, а что не так-то? Он говорит, хозяева подарили, он не может разобраться, что, как работает. На часах, если память не изменяет. Три, три, три, по-моему, девять стрелок и турбийон»,— поясняет мастер.

Для одних это просто часы, которые нужно починить или объяснить порядок работы. Для других — память, которую важно сохранить. Владимир Костин бережно восстанавливает и семейные реликвии. Были на его памяти и часы, вручённые героям за боевые заслуги в годы войны. Но каждый механический пациент одинакового ценен специалисту.

«Они идеальны тоже, для тех времен такое качество! Просто шикарное, если открыть, но не хочется открывать, чтобы лишняя царапинка на них не появилась»,— показывает очередной экземпляр часовщик.

Цифровизация постепенно вытесняет привычные механизмы, но часовщики не спешат уходить в прошлое. Владимир уверен, что эта профессия сохранит востребованность и в далёком будущем.

Да и как оказалось жители Шымкентцы абсолютно по-разному относятся к современным устройствам показывающим время:

— «Видом! Вообще классные. Вот такие вы носите? Да!», — говорит горожанка.

— «Я не ношу часы, все сейчас перешли на телефоны и как-то часами не пользуюсь», — отвечает другая.

— «Предпочел если бы они были в доступе и дешевле а так электронные», — ответил мужчина.

У каждого механизма своя история, а у каждой вещи -увы, свой срок службы. Главное — чтобы при любой поломке рядом был мастер, который знает, как вернуть им точность и ход. Возможно, именно поэтому в мастерской Владимира часы продолжают идти — вопреки моде и времени.