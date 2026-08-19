Безопасность школ усилят перед новым учебным годом

Камеры всех школ Казахстана подключат к центрам МВД до конца года. Такое поручение дал премьер-министр РК Олжас Бектенов накануне нового учебного года.

Региональным акиматам совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения поручено в кратчайшие сроки устранить недочеты в обеспечении безопасности школ. Речь идет о дорожной инфраструктуре возле учебных заведений, а также их противопожарной и антитеррористической защищенности.

Сейчас камеры всех школ подключены к системе лишь в семи регионах страны.

Олжас Бектенов премьер-министр РК: «Функционал закрепленных за школами сотрудников полиции не должен ограничиваться только проведением правовых и разъяснительных занятий. Необходимо расширить и активизировать профилактические мероприятия по предупреждению противоправных действий в детской и молодежной среде».

Всего Казахстане работают 8028 школ. Из них 6254 объекта относятся к категории уязвимых в террористическом отношении.