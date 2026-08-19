«Слёзы счастья на глазах»: еще 40 семей из Шымкента получили новое жилье

Ещё 40 семей из Шымкента смогли осуществить долгожданную мечту о собственном доме. Накануне они получили ключи от новых квартир из рук акима города Габита Сыздыкбекова. С начала 2026 года жителям уже передали более трёх тысяч арендных квартир с правом выкупа.

Гульмира Аргынбайкызы — мама пятерых детей. В семье растут три дочери и два сына. Девять лет семья стояла в очереди на жильё. И вот долгожданное событие — женщина получила ключи от новой квартиры. Теперь двухкомнатная квартира станет для семьи родным домом: «Когда услышала эту новость, даже не могла поверить, что это происходит со мной. Вообще не верила. На глазах появились слёзы счастья, руки и ноги просто дрожали от радости. Дай Бог, чтобы этот дом стал очагом благополучия для моих детей, чтобы мы все были здоровы, жили дружно и счастливо. Я каждый день молюсь об этом. Пусть и всем вам так же повезёт».

Вместе с семьей Гульмиры ключи от новых квартир получили ещё 39 семей. Жильё предоставили в микрорайоне «Бозарык».

Поздравляя новосёлов, аким города отметил, что в этом районе в ближайшие годы продолжится активное развитие инфраструктуры: «Здесь будут построены новый стадион и социальные объекты. Город сейчас активно развивается в этом направлении. Через несколько лет вы этот район не узнаете — здесь фактически сформируется новый центр. Сейчас это уже далеко не окраина. Поздравляю вас, пусть в вашем доме будет счастье»!

Квартиры предоставляются гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям и имеющим право на государственную поддержку. Среди них — люди с инвалидностью первой и второй групп, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, а также многодетные семьи.

Жильё предоставляется в аренду с правом последующего выкупа.

Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья г. Шымкента: «За качество домов в рамках гарантийного срока отвечает подрядная организация. Квартиры в «Бозарыке» сдаются с чистовой отделкой, все коммуникации и коммунальные услуги подключены. То есть, каждая квартира полностью готова к заселению».

В этом году в Шымкенте планируется обеспечить жильём 7 381 семью. На сегодняшний день свои квартиры уже получили 3 371 семья. До конца года оставшееся жильё также планируют передать очередникам.