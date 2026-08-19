В Туркестанской области обсудили новые задачи для образования

Областная августовская конференция на тему «Нормы и ценности новой Народной Конституции: развитие человеческого капитала — стратегическая основа системы образования» состоялась в Туркестане.

В мероприятии приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, педагоги, директора школ, руководители организаций образования и родители. Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова также поздравила всех участников с началом нового учебного года.

«Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и открытием традиционной августовской конференции. Новый учебный год — это время новых целей и возможностей. В результате фундаментальных реформ, реализуемых по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, и системной поддержки сферы образования в нашей стране достигнуты конкретные и масштабные результаты. Они создают основу для развития человеческого капитала и обеспечения качественного образования для каждого ребенка»,— рассказывает министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

Повышение качества образования, профессиональной квалификации педагогов и внедрение современных технологий в сферу образования — эти вопросы стали ключевыми в ходе конференции. Глава региона отметил, что мероприятие позволяет не только подвести итоги работы в сфере образования, но и определить основные задачи на предстоящий период

«Указом Главы государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Современный мир переходит от этапа цифровизации к эпохе искусственного интеллекта — периоду, когда возможности человеческого мышления моделируются с помощью компьютерных систем. Поэтому эффективное внедрение современных технологий в сферу образования с учетом ответственности, возложенной новой Конституцией, — наша главная задача», — говорит аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Сегодня в области обучается более 550 тысяч детей. В новом учебном году планируется принять более 50 тысяч первоклашек. В связи с этим особое внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры, отметил глава региона.

«Уважаемые учителя, этот показатель возлагает на нас большую ответственность и серьезные задачи. Поэтому модернизация образовательной инфраструктуры, создание для наших детей комфортной, безопасной и современной среды — одно из основных направлений работы акимата. В целях улучшения образовательной инфраструктуры в регионе в 2024–2025 годах введены в эксплуатацию 29 комфортных школ. За счет областного бюджета строятся 13 образовательных учреждений. В 2027–2029 годах планируется ввести еще 58 образовательных объектов общей проектной мощностью 16 830 ученических мест», — говорит аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В ходе мероприятия ряд отличившихся работников сферы образования были награждены государственными наградами. На августовской конференции также подвели итоги завершившегося учебного года и определили основные задачи на новый учебный год.