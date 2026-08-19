Семь врачей до первого звонка

Каждый год в конце лета тысячи семей в Шымкенте начинают суетливую подготовку к школе: покупают форму, тетради, рюкзаки, пеналы и прочие принадлежности, которые так необходимы для учебы. Но есть одна вещь, которую многие родители откладывают на последний момент или вовсе пропускают, считая ее необязательной. Это профилактический медицинский осмотр.

Врачи поликлиники №6 г. Шымкента бьют тревогу: здоровье школьника — это не меньшая инвестиция в его будущее, чем хорошие оценки или купленный портфель. Более того, именно профилактический скрининг помогает выявить скрытые заболевания, о которых ребенок даже не подозревает, и начать лечение надо на ранней стадии, когда оно еще простое, быстрое и безболезненное. Поэтому давайте разберемся по порядку: зачем нужны эти осмотры, какие врачи ждут вашего ребенка в зависимости от возраста, почему стоматолог чуть ли не главный герой этой истории, как прививки помогают школе оставаться безопасным местом, а не рассадником вирусов.

Какой возраст — такие и специалисты

Многие родители путаются в графике осмотров и часто задают один и тот же вопрос: мой ребенок идет в пятый класс, значит, ему нужны те же врачи, что и всем пятиклассникам? На самом деле, все зависит не от класса, а от возраста и года рождения, и в этом заключается главное правило скрининга, утвержденное Министерством здравоохранения РК.

Заведующая отделением Центра развития и раннего вмешательства поликлиники №6 Карлыгаш Мамадалиева объясняет это просто: каждый возрастной этап имеет свои физиологические особенности, свои гормональные изменения и свои риски, поэтому врачи подбираются индивидуально под каждый год жизни ребенка.

Например, в возрасте от шести до девяти лет обязательными являются только два специалиста: стоматолог и педиатр. В этом возрасте врачи проверяют общее физическое развитие, следят за тем, правильно ли формируется прикус, здоровы ли молочные зубы, дают рекомендации по питанию и гигиене. Никаких сложных исследований пока не требуется, но это вовсе не значит, что можно расслабиться, ведь именно в эти годы закладывается фундамент здоровья на всю оставшуюся жизнь.

Когда ребенок достигает 10 лет, список значительно расширяется: к стоматологу и педиатру добавляются хирург, ЛОР, окулист и эндокринолог. Почему вдруг так много новых специалистов? Потому что 10-летний возраст — это начало активного роста костей, идут изменения гормонального фона. И именно сейчас могут проявиться первые признаки сколиоза, близорукости, нарушений работы щитовидной железы или проблем с носовым дыханием. Окулист проверяет зрение, ведь нагрузка на глаза в школе возрастает многократно. И если вовремя не заметить ухудшения, то ребенок будет щуриться, плохо видеть записи на доске, а потом станет носить очки, которых мог бы избежать.

В 11 и 13 лет график снова становится более спокойным: остаются только стоматолог и педиатр, но это не значит, что нужно пропускать даже этих специалистов. А вот в 12 лет снова возвращаются окулист и эндокринолог, потому что активный рост продолжается, а зрение может упасть буквально за несколько месяцев.

Самым насыщенным по количеству врачей и диагностических процедур считается возраст 14 лет. Теперь ребенок проходит аж шесть специалистов: стоматолога, хирурга, ЛОРа, невролога, окулиста и педиатра. Кроме того, добавляются серьезные инструментальные исследования: общий анализ крови и мочи, электрокардиограмма, даже электроэнцефалография (ЭЭГ), которая исследует работу головного мозга. Многие родители пугаются, когда видят такой список, но невролог и ЭЭГ нужны для того, чтобы вовремя заметить признаки повышенного внутричерепного давления, эпилептической активности или других неврологических нарушений, которые в подростковом возрасте могут дать о себе знать впервые.

В 15 лет к списку добавляется уролог, который проверяет состояние мочеполовой системы. Это крайне важно для подростков, потому что в этом возрасте часто начинаются воспалительные процессы, которые без лечения могут перерасти в хронические.

В 16 лет ребенок снова сдает кровь и мочу, посещает стоматолога, окулиста, уролога, педиатра.

Ну а в 17 лет цикл замыкается, и старшеклассники проходят почти всех тех же врачей, что и в 14, с добавлением ЭКГ и ЭЭГ, потому что это выпускной возраст. Юноши и девушки должны быть максимально здоровы перед поступлением в вузы или началом взрослой трудовой жизни.

Стоматология — главная головная боль школьников и их родителей

Отдельного и очень пристального внимания заслуживает стоматолог, потому что именно этот врач в поликлинике №6 г. Шымкента принимает детей всех возрастов и практически каждый день сталкивается с одной и той же проблемой — кариесом.

По словам врача-стоматолога Балжан Ауелбек, ситуация с кариесом среди школьников критическая: к 12 годам он диагностируется у 85% детей, причем у многих не в начальной, а уже в средней или глубокой стадии. Балжан Ауелбек с горечью рассказывает, что родители часто не воспринимают кариес всерьез. Думают, если зуб не болит, то и лечить его не нужно. Но это огромное заблуждение, потому что кариес постепенно разрушает зубную ткань, проникает все глубже, добирается до нерва. И тогда начинается пульпит — острая боль, которая не дает ребенку уснуть, сосредоточиться на учебе или даже нормально поесть. Если и на этом этапе не обратиться к врачу, то воспаление переходит в периодонтит. Это уже поражение тканей вокруг корня зуба, которое может закончиться его удалением. А в самом плохом случае инфекция распространяется на челюстную кость и даже на соседние зубы.

«Наша задача, как врачей, — объяснить родителям и детям, что кариес — это не приговор, а проблема, которая решается за одно-два посещения, если прийти вовремя, — говорит Балжан Ауелбек. — Но если упустить момент, то лечение становится долгим, сложным, болезненным и дорогим, а иногда и вовсе бесполезным, потому что зуб уже не спасти».

Стоит отметить, что у родителей есть выбор, куда вести ребенка: в стоматологический кабинет при поликлинике или сразу в городскую клинику. Легкий кариес, начальная стадия воспаления десен, профилактические чистки — все это с успехом лечат в кабинетах поликлиники, где работают опытные стоматологи.

Но если случай запущенный, требуется рентген, лечение каналов или хирургическое вмешательство, тогда уже ребенка направляют в городскую стоматологическую клинику Шымкента, где есть более мощное оборудование и возможность проводить сложные манипуляции под анестезией. Главное, подчеркивает доктор, никогда не откладывайте визит к стоматологу, потому что цена промедления — здоровый зуб, потерянный навсегда, и ребенок, который стесняется улыбаться или должен будет всегда жевать на одной стороне.

Прививки — это не страшно, а спасительно

Еще один важный аспект профилактики, о котором обязательно напоминает педиатр на осмотре, — это вакцинация.

Многие родители боятся прививок, начитавшись страшилок в интернете, но заведующая отделением Центра развития и раннего вмешательства поликлиники №6 Карлыгаш Мамадалиева призывает их доверять проверенным медицинским фактам. По ее словам, школьники — это особая группа риска, потому что в классах скапливается большое количество детей, вирусы передаются воздушно-капельным путем с невероятной скоростью. И если ребенок не привит, то он может не только сам тяжело переболеть, но и заразить других. Поэтому существует четкий график прививок для школьников: в шесть лет проводится ревакцинация против кори, паротита и краснухи — это так называемая КПК, которая защищает от трех опасных инфекций, способных дать серьезные осложнения на мозг, слух и репродуктивную систему.

В 14 лет — важный этап, когда делают ревакцинацию от дифтерии и столбняка, ведь эти болезни не ушли в прошлое, как думают некоторые, и до сих пор встречаются в Казахстане, а их течение крайне тяжелое и опасное для жизни.

Ну и, конечно, каждый год, с шестилетнего возраста врачи настоятельно рекомендуют прививку от гриппа, которую делают в сентябре-октябре — перед началом сезона простуд. Грипп — это не просто насморк и температура, а риск пневмонии, миокардита и других серьезных осложнений, особенно у детей с хроническими заболеваниями.

Почему электронная система КМИС упрощает жизнь всем?

Заведующая отделением профилактики и оказания социально-психологической помощи в поликлинике №6 г. Шымкента Айдын Сариева рассказывает, что сегодня весь процесс максимально централизован и прозрачен.

После того как ребенок проходит всех положенных специалистов, каждый из них вносит свое заключение в единую электронную систему КМИС. Она хранит все медицинские данные человека с рождения и до старости. Если ребенок перейдет в другую школу, переедет в другой район Шымкента или даже в другой город, то его новые врачи смогут открыть электронную карту и увидеть полную историю: какие болезни были, какие прививки сделаны, какие исследования пройдены.

Кроме того, электронная система сама напоминает врачам, что ребенку пора на очередной осмотр или что он пропустил какого-то специалиста, поэтому родители могут быть спокойны: если даже они забыли о визите, система не даст этому случиться.

За первое полугодие благодаря такому системному подходу в поликлинике №6 удалось выявить более 4 000 скрытых патологий у школьников, которые требуют незамедлительного подхода к лечению.

Что в итоге должны сделать родители?

Итак, подводя итоги, давайте четко и пошагово проговорим: что должны сделать родители, чтобы ребенок прошел профилактический осмотр без лишней нервотрепки и с максимальной пользой.

Во-первых, не откладывать на последний день, потому что в августе очереди в поликлиниках огромные, лучше прийти в июле или начале августа, пока ажиотаж не начался.

Во-вторых, заранее позвонить в поликлинику или записаться через приложение Damumed, чтобы получить талончики ко всем нужным специалистам, а не сидеть в живой очереди часами.

В-третьих, взять с собой медкарту ребенка и прививочный сертификат, если они еще бумажные. Но даже если карта утеряна — не переживайте, все данные есть в системе КМИС, и врачи восстановят их за несколько минут.

В-четвертых, после того как все врачи пройдены, обязательно вернуться к педиатру, который подведет общий итог, даст единое заключение, если нужно, назначит дополнительное обследование или лечение.

Если родители последуют этим простым шагам, то ребенок пойдет в школу здоровым, бодрым и готовым к новым знаниям, а не с кучей невыявленных болезней, которые аукнутся в самый неподходящий момент. Именно так работает профилактика: когда каждый родитель прочитает, усвоит и применит эти советы на практике. Действуйте, и ваши дети скажут вам спасибо за это внимание к их здоровью!

Жанна Курманбекова