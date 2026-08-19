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На главную Анонс В день выборов в Курылтай проезд в автобусах будет бесплатным

В день выборов в Курылтай проезд в автобусах будет бесплатным

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

23 августа – в день выборов в Курылтай проезд на городских автобусных маршрутах Шымкента будет бесплатным.

Это решение принято в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города в день выборов, а также обеспечения возможности свободного и удобного пользования общественным транспортом.

В день выборов проезд на всех городских автобусных маршрутах будет бесплатным в течение всего дня.

Отметим, что в день выборов для граждан в Шымкенте будут работать 365 избирательных участков.

Бесплатный проезд в общественном транспорте, прежде всего, позволит жителям удобно и беспрепятственно добраться до избирательных участков.

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