В день выборов в Курылтай проезд в автобусах будет бесплатным

23 августа – в день выборов в Курылтай проезд на городских автобусных маршрутах Шымкента будет бесплатным.

Это решение принято в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города в день выборов, а также обеспечения возможности свободного и удобного пользования общественным транспортом.

В день выборов проезд на всех городских автобусных маршрутах будет бесплатным в течение всего дня.

Отметим, что в день выборов для граждан в Шымкенте будут работать 365 избирательных участков.

Бесплатный проезд в общественном транспорте, прежде всего, позволит жителям удобно и беспрепятственно добраться до избирательных участков.