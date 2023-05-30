Бесплатную юридическую помощь организовали жителям Шымкента

Не каждый может себе позволить получить квалифицированную юридическую помощь. Здесь же она предоставляется бесплатно всем желающим.

Раушан Сербаева в начале мая попала в ДТП. Женщина уверяет: виновники аварии пытаются уйти от ответственности.

Раушан Сербаева, жительница г. Шымкента:

«1 мая я попала в ДТП с полицейским автомобилем на улице Мангельдина. В нас врезались, и нас же теперь выставляют виновными. Несмотря на то, что у нас есть видеодоказательства. Нам ущерб никто не выплатил, и обязывают оплатить штраф 20 МРП. Чтобы вы понимали, нас даже к следствию не допустили и к начальнику департамента полиции не пускают. Дело уже передали в суд, мы ничего не понимаем.

Поэтому мы и пришли сегодня за бесплатной юридической консультацией, нам помогли, я очень рада».

Проблемы у людей совершенно разные. Некоторым нужна юридическая консультация по уголовному делу. Для других важно решить имущественные и бракоразводные споры, разобраться в налоговых, пенсионных и кредитных вопросах.

Вопросы пытаются решить медиативно, не доводя дело до суда.

Алия Амантаева, юрист-медиатор:

«Сейчас чаще всего горожане обращаются к нотариусу по вопросам продажи, покупки и дарения имущества. Мы им помогаем осуществить это через медиативное соглашение. Помимо этого, медиативное соглашение удобно для бывших супругов, они могут решить все проблемы, избегая судов. Это наша главная цель. К слову, через медиативное соглашение можно решить не только гражданские дела, но и уголовные, средней степени тяжести. Пострадавшая сторона и истцы, даже в таких случаях находят решение проблем».

Бесплатно проконсультироваться с ведущими правоведами в Шымкенте мог каждый. В однодневной акции принимают участие юристы, прокуроры, судебные приставы и руководители различных ведомств. Организаторами однодневной акции «Народный юрист» выступил антикор Шымкента.

Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Принимают участие самые компетентные сотрудники всех уполномоченных органов по вопросам, с которыми мы сталкиваемся каждый день. На личном приёме, бывают моменты, когда человек ко мне обратился, но к нашей компетенции это не относятся. В этом случае мы перенаправляем обратившихся к другим специалистам».

По данным борцов с коррупцией, «Народный юрист» будет проходить не только на Арбате. Масштабная акция охватит все районы Шымкента. Акция «Народный юрист» проводится в Казахстане с две тысячи шестнадцатого года. За это время в ней приняли участие почти 8 тысяч юристов и руководителей госорганов.