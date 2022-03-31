Кто может получать юридическую консультацию бесплатно?

Кто может получить бесплатную юридическую помощь в Казахстане? Какие изменения в правовой сфере?

Какими правами обладают судебные приставы и к кому обращаться, если есть жалобы? На все эти вопросы ответили в юстиции.

Получить правовую помощь в Шымкенте может каждый, а вот бесплатные услуги могут получить лишь люди нескольких категорий. К примеру, Ветераны, пенсионеры, инвалиды. Помощь должны оказывать любую, касающуюся правовых отношений, будь то административная или уголовная.

«Комплексную социальную юридическую (прим. — далее КСЮП.) помощь оказывают адвокаты и юридические консультанты. Имеют право на КСЮП: лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации; получатели адресной социальной помощи; участники ВОВ; инвалиды 1 и 2 групп; пенсионеры по возрасту; престарелые и инвалиды, проживающие в медико-социальных учреждениях«, — пояснила заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента Айнур Исабекова.

Теперь подделать документы практически невозможно — каждому документу будет присвоен свой штрих код. Это позволит с легкостью определять подлинность документов.

«Сейчас каждому нотариальному документу присваивают QR коды, для того чтобы иметь возможность проверить достоверность документов», — сообщила Айнур Исабекова.

Изменения коснулись и аукционов, имущество должников частные судебные исполнители смогут продать за один день, но уже с обновленными правилами. В юстиции уверяют, таким образом получится обезопасить обе стороны.

«По вновь принятому порядку, первый этап на повышение проводится отдельно. Второй этап будет только через 10 дней. Раньше банки участвовали, сейчас нельзя», — добавила заместитель руководителя департамента юстиции.

Кроме того, повышен минимальный размер понижения стоимости реализации имущества должников. Если раньше объект могли продать за 50 процентов от оценочной стоимости, то теперь купить его можно минимум за 75 процентов, таким образом должникам будет проще закрыть долги.