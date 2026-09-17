Блефаропластика без лицензии привела к потере зрения в Шымкенте

Желание изменить внешность закончилось потерей зрения. В Шымкенте пациентка полностью ослепла на один глаз после блефаропластики. Как выяснилось, мужчина, проводивший операцию, не имел ни сертификата специалиста, ни лицензии на оказание медицинских услуг.

Блефаропластика — пластическая операция на веках, во время которой удаляют избыток кожи, а при необходимости — жировую ткань и часть мышц. В этом случае хирургическое вмешательство привело к тяжёлым последствиям: женщина полностью потеряла зрение на одном глазу. Дело дошло до суда. Мужчину признали виновным в незаконной медицинской деятельности, которая по неосторожности повлекла причинение тяжкого вреда здоровью.

Какое наказание назначили подсудимому, сообщил прокурор отдела прокуратуры Абайского района Шымкента Динмухамед Жумабаев: «Приговором суда подсудимый признан виновным по части второй статьи 322 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, на три года он лишён права заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью».

В прокуратуре напоминают: перед проведением медицинских процедур, особенно хирургических вмешательств, необходимо проверять квалификацию специалиста и наличие соответствующей лицензии. Обращение к людям, которые оказывают медицинские услуги незаконно, может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.