Солдат из Шымкента привлекает внимание ростом

В одной из воинских частей Шымкента служит призывник ростом 195 сантиметров. Денис Мухин приехал из Алматинской области и сразу привлёк внимание сослуживцев.

До армии он занимался волейболом, а теперь проходит срочную службу в подразделении Национальной гвардии. Из-за высокого роста для него даже пришлось подобрать увеличенное спальное место.

В части отмечают, что высокий рост среди новобранцев встречается нередко: в последнем призыве было более десяти солдат ростом от 195 сантиметров.

Как проходит служба самого заметного военнослужащего подразделения — смотрите в сюжете.