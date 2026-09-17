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Солдат из Шымкента привлекает внимание ростом

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Алиса Дуваева
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В одной из воинских частей Шымкента служит призывник ростом 195 сантиметров. Денис Мухин приехал из Алматинской области и сразу привлёк внимание сослуживцев.

До армии он занимался волейболом, а теперь проходит срочную службу в подразделении Национальной гвардии. Из-за высокого роста для него даже пришлось подобрать увеличенное спальное место.

В части отмечают, что высокий рост среди новобранцев встречается нередко: в последнем призыве было более десяти солдат ростом от 195 сантиметров.

Как проходит служба самого заметного военнослужащего подразделения — смотрите в сюжете.

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