Подросткам до 16 лет могут приостановить аккаунты в соцсетях

В Казахстане рассматривают новые правила для пользователей онлайн-платформ младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.

Правительство уже подготовило поправки. Сейчас их рассматривают депутаты Мажилиса.

Но самое интересное — как вообще будут определять, сколько лет пользователю?

После принятия поправок разработают специальные правила подтверждения возраста. Среди возможных механизмов — технологии идентификации с помощью искусственного интеллекта. Также могут учитывать контент, который смотрит пользователь, и его активность на платформе.

При этом власти заявляют, что подтверждение возраста должно проходить без раскрытия персональных данных.

И ещё один момент: рассматривается вопрос временной приостановки уже действующих аккаунтов пользователей младше 16 лет.

То есть речь может идти не только о регистрации новых пользователей. Новые правила могут коснуться и тех подростков, которые уже пользуются соцсетями.

Пока поправки только рассматриваются. Если их примут, станет понятно, как именно будет работать новая система.