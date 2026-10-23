Пользователи обсуждают необычное оформление ресторана

Необычное оформление одного из ресторанов Алматы вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как с наружной конструкции здания свисает объект, напоминающий человеческое тело, обмотанное чёрной плёнкой. Издалека декорацию действительно можно принять за подвешенного человека.

Фотографии быстро разошлись по соцсетям и вызвали неоднозначную реакцию. Одни пользователи сочли оформление креативным и связали его с приближающимся Хэллоуином. Другие назвали такую декорацию слишком пугающей и неуместной.

В самом заведении пояснили, что никакого реального происшествия не было. Под чёрной плёнкой находился муляж, который использовали во время съёмки видеоролика.

Специалисты по рекламе отмечают, что подобные провокационные решения могут привлекать внимание, особенно среди молодой аудитории. Однако отношение к такому оформлению зависит от возраста, культурного контекста и восприятия конкретной аудитории.

По словам специалиста по рекламе Оксаны Беспаловой, часть людей может заинтересоваться подобной идеей, особенно в преддверии Хэллоуина, тогда как более взрослая аудитория может посчитать такой способ продвижения неприемлемым.

Эксперт также отметила, что подобный формат рекламы пришёл из западной культуры, где аудитория чаще сталкивается с провокационными визуальными решениями.