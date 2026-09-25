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Соцсети с 16 лет: какие новые ограничения хотят ввести в Казахстане

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Анастасия Новикова
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В Казахстане обсуждают новые правила для социальных сетей. Законопроект предусматривает ограничение регистрации пользователей младше 16 лет, при этом мессенджеры планируют вывести из-под запрета.

Проверять возраст пользователей должны будут сами онлайн-платформы. Инициатива уже находится на рассмотрении законодателей.

Мнения казахстанцев разделились: одни считают, что ограничения помогут защитить детей от опасного контента, другие сомневаются, что запрет будет эффективным.

Психологи отмечают, что одних технических ограничений недостаточно и важную роль играет общение родителей с детьми.

Что ещё предлагают изменить в работе онлайн-платформ и как новые правила могут повлиять на пользователей — смотрите в сюжете.

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