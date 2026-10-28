В Шымкенте разрабатывают IT-решения для борьбы с интернет-мошенничеством

В Шымкенте прошёл SafeNet Hackathon, участники которого представили IT-разработки для выявления незаконных онлайн-казино, финансовых пирамид, дропперских схем и другой подозрительной активности в интернете.

Одну из разработок представила команда под руководством Нурбека Омара — преподавателя кафедры техники и информационных технологий Центрально-Азиатского инновационного университета. Созданная программа предназначена для автоматического анализа публикаций в интернете и поиска рекламы, которая может быть связана с незаконной деятельностью.

По словам автора проекта, система должна стать помощником для аналитиков и сократить время, необходимое для мониторинга большого объёма информации в социальных сетях и на других интернет-площадках.

Участникам хакатона необходимо было не только разработать технологическое решение, но и за три минуты представить его экспертам.

Как сообщил директор Shymkent Hub Тимур Козыкеев, проекты оценивались по нескольким направлениям. Среди них — выявление недобросовестных розыгрышей, финансовых пирамид и мошеннических схем с обещаниями лёгкого заработка, а также поиск скрытой рекламы онлайн-казино и других запрещённых ресурсов.

При оценке учитывались актуальность проблемы, эффективность предложенного решения, техническая реализуемость и возможность его дальнейшего практического применения.

Сотрудник Департамента экономических расследований по Шымкенту Камилхан Исмаилов отметил, что вручную ежедневно отслеживать огромный массив информации в интернете и социальных сетях сложно. Автоматизированные инструменты могут ускорить выявление подозрительного контента и помочь специалистам оперативнее реагировать на возможные нарушения.

Лучшие разработки планируется рассмотреть для дальнейшего практического применения. Наиболее успешный проект также получит приз.

Организаторы отмечают, что SafeNet Hackathon позволяет молодым специалистам проверять технологические идеи на практике и предлагать цифровые решения для повышения безопасности пользователей в интернете.