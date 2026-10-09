В бассейне Сырдарьи планируют автоматизировать учёт воды

В бассейне Сырдарьи планируют внедрить автоматизированный учёт водных ресурсов. Это должно помочь странам Центральной Азии точнее контролировать объёмы воды и оперативнее реагировать на возможный дефицит.

Для аграриев юга Сырдарья остаётся одним из основных источников поливной воды. От состояния реки зависят урожай, работа сельхозпроизводителей и обеспечение региона продовольствием.

По словам агрария Сыдыка Богенбаева, в этом году ситуация с поливной водой была лучше, чем в прошлом.

«В нашем селе в основном выращивают дыни и хлопок. Есть также люцерна и кукуруза. Можно сказать, все живём за счёт земли. В этом году ситуация с поливной водой хорошая, даже лучше, чем в прошлом», — рассказал он.

Вода Сырдарьи используется несколькими странами Центральной Азии. В августе было одобрено решение о разработке плана автоматизированного учёта водных ресурсов в бассейне реки.

Как сообщил и.о. руководителя РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция» Сейткасым Абуов, планируется автоматизировать десять гидропостов на территории Казахстана и Узбекистана.

«После полного внедрения информация будет автоматически поступать в единую систему. Это позволит своевременно принимать решения в периоды дефицита воды и засухи, а также более эффективно распределять водные ресурсы», — отметил он.

Объёмы воды в Сырдарье во многом зависят от климатических условий. По словам специалистов, сокращение запасов ледников в перспективе может осложнить ситуацию с водоснабжением.

При этом нынешний поливной сезон для Казахстана прошёл без серьёзного дефицита. В Шардаринское водохранилище поступило на 840 миллионов кубометров воды больше запланированного.

Специалисты отмечают, что в дальнейшем важно точно учитывать объёмы водных ресурсов, контролировать водозабор и снижать потери воды.