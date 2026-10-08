Более 500 тонн продукции из Туркестанской области отправили на ярмарку в Астану

Из Туркестанской области в Астану отправили более 500 тонн сельскохозяйственной продукции. Ярмарка с участием фермеров из 16 районов региона пройдёт в столице 10 и 11 октября.

Для доставки продукции в путь отправились 45 грузовых автомобилей. Им предстоит преодолеть около 1400 километров.

На ярмарке представят мясо, колбасные изделия, овощи, бахчевые культуры, сухофрукты, а также традиционные напитки — кумыс, шубат и кымыран. В частности, в Астану везут 19 тонн конины, 20 тонн баранины, 19 тонн говядины и 17 тонн колбасных изделий.

Среди овощей и бахчевых культур — 26 тонн помидоров, 28 тонн огурцов, 27 тонн арбузов, 24,5 тонны лука, 21,5 тонны моркови, 21 тонна болгарского перца и 20 тонн баклажанов.

По словам организаторов, продукция будет реализовываться напрямую от производителей, без посредников. Ожидается, что цены будут на 15–20% ниже рыночных.

Предприниматель из Сарыагашского района Куаныш Орынбеков сообщил, что в столицу везут более десяти видов продукции общим весом 12 тонн.

«Когда мы ездили в Астану год назад, всю продукцию раскупили буквально за один день. Покупателей было очень много», — рассказал он.

Подобные ярмарки дают сельхозпроизводителям возможность расширять рынки сбыта. С начала года Туркестанская область экспортировала более 1,1 млн тонн сельскохозяйственной и переработанной продукции. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным областного управления сельского хозяйства, с марта по август 2026 года в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на 714,4 млрд теңге. Индекс физического объёма составил 109,5%. За этот же период в агропромышленный комплекс привлечено 171,7 млрд теңге инвестиций.