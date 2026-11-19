В Туркестанской области открылся крупный откормочный комплекс, построенный с применением австралийских технологий животноводства. Предприятие расположено в Кожатогайском сельском округе и рассчитано на откорм до 50 тысяч голов крупного рогатого скота в год.

Проект предусматривает полный производственный цикл — от выращивания кормовых культур до переработки и реализации готовой мясной продукции. Применение зарубежного опыта направлено на повышение продуктивности скота, сокращение расходов и эффективности производства.

В церемонии открытия комплекса принял участие заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

«Мы открываем один из крупнейших откормочных комплексов в Центральной Азии. Три года назад вместе с казахстанскими фермерами мы посетили Австралию, где изучали передовой опыт ведения животноводства. А сегодня мы видим, как этот опыт применяется на практике. У Казахстана есть все возможности для дальнейшего развития отрасли — обширные пастбища, кормовая база, специалисты и экспортный потенциал. В прошлом году экспорт мяса превысил 100 тысяч тонн, но для нашей страны это не предел. Сегодня доля сектора АПК в ВВП страны составляет около 6%», — отметил Серик Жумангарин.

На предприятии планируют выращивать кормовые культуры, откармливать скот, проводить убой и переработку мяса.

В структуре компании уже действуют мясоперерабатывающий завод мощностью более 7 тысяч тонн продукции в год и комбикормовое предприятие, способное выпускать до 46 тысяч тонн кормов ежегодно. Для обеспечения комплекса собственной кормовой базой сельскохозяйственные культуры выращивают на площади 1,4 тысячи гектаров. При этом используется система дождевального орошения. Кроме того, продолжается строительство современной скотной биржи, рассчитанной на одновременное содержание 12 тысяч голов крупного рогатого скота.

Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить производство отечественной мясной продукции, расширить экспортные поставки и создать дополнительные возможности для развития животноводства в Туркестанской области.