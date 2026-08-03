Вице-премьер проверил ключевые водные объекты региона

Канал «20 лет Независимости» в Жетысайском районе и насосные станции №1 и №2 были построены более 15 лет назад, чтобы в период дефицита воды подавать дополнительный объем из Шардаринского водохранилища, когда возможностей магистрального канала «Достык» оказывалось недостаточно.

Сегодня протяженность канала составляет почти 16 километров, а его проектная пропускная способность — 60 кубометров воды в секунду. Однако со временем отдельные участки сооружения износились, из-за чего снизилась его эффективность.

Теперь объекту предстоит капитальный ремонт: планируется забетонировать оставшиеся 10 километров русла и полностью восстановить проектную мощность. Это позволит стабильно обеспечивать водой около 60 тысяч гектаров орошаемых земель и повысит безопасность населенных пунктов, расположенных вдоль канала.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, вместе с министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым и акимом области Нуралханом Кушеровым оценили и ход реализации других проектов.

Так, делегация посетила Шардаринскую гидроэлектростанцию. Руководству представили проекты по модернизации водохозяйственной инфраструктуры региона.

В РГП «Казводхоз» рассказали о работах, финансируемых при поддержке Исламского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, а также представили новые инициативы Министерства водных ресурсов и ирригации.

Делегация также осмотрела Шардаринское водохранилище, оценила уровень воды, а также работу и техническое состояние гидротехнических сооружений.

По итогам поездки Канат Бозумбаев поручил обеспечить качественное проведение поливного сезона, ускорить модернизацию гидротехнической инфраструктуры и принять необходимые меры для стабильного обеспечения аграриев поливной водой.