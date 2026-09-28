Завод по производству аммиака и карбамида строят в Туркестанской области

В Сауранском районе Туркестанской области началось строительство крупного предприятия по производству минеральных удобрений. ТОО «Туранская химическая компания» провело церемонию закладки фундамента будущего завода.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 200 млн долларов. Предприятие разместят на территории специальной экономической зоны. После выхода на проектную мощность здесь планируют ежегодно выпускать 250 тысяч тонн синтетического аммиака и около 300 тысяч тонн карбамида. Ожидается создание 300 рабочих мест.

Проект стал продолжением договорённостей, достигнутых на Казахстанско-Китайском инвестиционном форуме. В числе подписанных документов было соглашение между акиматом Туркестанской области и «Туранской химической компанией» о строительстве предприятия по производству карбамидных удобрений.

По данным областного акимата, развитие агрохимической отрасли должно снизить зависимость сельского хозяйства от импортных удобрений. Регион остаётся одним из крупных аграрных центров страны, поэтому спрос на такую продукцию здесь высок.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что регион намерен развивать не только производство сельхозпродукции, но и связанные с ним перерабатывающие производства. Одним из новых направлений станет выпуск удобрений внутри области.

После запуска завод должен обеспечить местных сельхозпроизводителей отечественными удобрениями и увеличить объём промышленного производства в регионе.