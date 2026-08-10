В Туркестане обсудили, как страны ЦА будут управлять водными ресурсами

Разработку проекта плана по автоматизации учета воды в бассейне реки Сырдарья одобрили государства Центральной Азии. Решение приняли на 94-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, которое прошло в Туркестане. Новая система должна сделать распределение трансграничной воды более точным и прозрачным.

Участники также обсудили текущую ситуацию с водообеспечением, режимы работы водохранилищ и подготовку к следующему вегетационному периоду.

В Туркестане обсудили, как страны Центральной Азии будут управлять водными ресурсами в условиях меняющегося климата. На 94-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии собрались представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Туркестанскую область в этом году выбрали площадкой для ключевых переговоров.

«Сегодняшняя встреча представляет важную возможность для дальнейшего совершенствования механизма совместного управления трансграничными водными ресурсами, повышения эффективности распределения водных ресурсов и укрепления сотрудничества между нашими государствами. Туркестанская область является одним из крупнейших аграрных регионов Республики Казахстан. Общая площадь орошаемых земель в области составляет 575 тысяч, что составляет почти четверть всех орошаемых земель нашей страны. Это наглядно подтверждает особую значимость своевременного и полного исполнения Межгосударственной договоренности по использованию трансграничных водных ресурсов для Туркестанской области. Уважаемые коллеги, вода – это общий природный ресурс, который не имеет государственных границ. Поэтому справедливое распределение стока трансграничных рек, согласование режимов работы водохранилищ, а также постоянный объем достоверной гидрологической информации должны отвечать интересам всех государств регионов. Мы неизменно поддерживаем принципы взаимовыгодного и рационально использования водных ресурсов с учетом интересов всех соседних государств», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Для Туркестанской области вопрос воды особенно важен в период поливного сезона. В этом году региону определили около трех миллиардов кубометров. Из них 2,9 миллиарда уже получили сельхозтоваропроизводители — этого хватило для орошения более 300 тысяч гектаров. В целом по Сырдарье ситуация складывается благоприятнее, чем год назад.

На показатели повлияли и погодные условия, и уровень осадков. О том, почему нынешний год оказался более водным, рассказали в Министерстве водных ресурсов.

«За более чем 30 лет своей работы МКВК зарекомендовала себя как ключевая профессиональная площадка для согласования водохозяйственных решений Центральной Азии. Именно здесь вырабатываются практические подходы к совместному управлению трансграничными водными ресурсами бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечивается баланс интересов государств региона и предсказуемость водопользования на предстоящий период. Вода была и остается одним из главных факторов стабильности и развития региона. От нее напрямую зависит сельское хозяйство, энергетика и экологическое благополучие миллионов людей в наших странах. Именно поэтому конструктивный диалог и точное исполнение принятых на площадке Комиссии договоренности имеют для нас принципиальное значение», — Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК.

Страны договорились продолжать совместную работу по распределению и учету воды. Одним из новых шагов станет автоматизация учета водных ресурсов в бассейне Сырдарьи — соответствующий план ободрили участниками встречи.

МКВК на протяжении многих лет остается ключевой профессиональной площадкой для согласования водохозяйственных решений в Центральной Азии. Именно здесь вырабатываются практические подходы к совместному управлению трансграничными водными ресурсами бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечивается баланс интересов государств региона и устойчивость водопользования на предстоящий период.

Следующее, 95-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии пройдет в Туркменистане.