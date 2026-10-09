В Шымкенте дроны выявили водителей, выехавших на встречную полосу

Сотрудники департамента полиции города проводят воздушный мониторинг для контроля дорожной обстановки и профилактики ДТП.

Во время наблюдения на объездной дороге «Ленгер — Шымкент» были зафиксированы водители, грубо нарушившие правила дорожного движения и выехавшие на встречную полосу.

Нарушения сняли на видео с помощью дронов. В отношении водителей принимаются административные меры в соответствии с действующим законодательством.

В полиции напомнили, что выезд на полосу встречного движения относится к грубым нарушениям ПДД и может привести к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.

Правоохранители отмечают, что контроль за соблюдением правил дорожного движения ведётся не только с земли, но и с воздуха.