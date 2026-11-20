В Шымкенте суд назначил двум водителям по 10 суток административного ареста. Полиция выявила несколько грубых нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

По данным полиции, водители создавали аварийные ситуации, проехали на запрещающий сигнал светофора, нарушили правила пользования световыми приборами и требования дорожной разметки.

За рулём автомобилей были 18-летний и 22-летний шымкентцы. Полицейские установили, что младший из них управлял автомобилем без водительских прав.

В действиях обоих водителей также выявили признаки мелкого хулиганства. Всего в отношении них составили шесть административных протоколов.