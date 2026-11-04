Как жители Шымкента могут сообщить о нарушениях ПДД

Жители Шымкента могут сообщать в полицию о нарушениях Правил дорожного движения, которые создают опасность для окружающих. Обращение очевидца помогает проверить обстоятельства происшествия и при наличии оснований принять предусмотренные законом меры.

По информации Департамента полиции Шымкента, о нарушении можно сообщить по номеру 102 или через официальные каналы связи правоохранительных органов. Если у заявителя есть фотографии либо видеозапись, их можно приложить к обращению.

Чтобы сообщение было полезным, желательно указать место, дату и время происшествия. Важно описать, что именно произошло: например, опасный обгон, нарушение дорожной разметки, неправильную остановку или стоянку. Не следует делать вывод о виновности человека до проверки обстоятельств.

Если нарушение произошло прямо сейчас и создаёт непосредственную угрозу, сообщите об этом дежурной службе. При этом не нужно самостоятельно преследовать автомобиль, спорить с водителем или пытаться задержать его. Такие действия могут привести к новому конфликту или аварии.

Особенно важно соблюдать безопасность при съёмке. Водителю нельзя отвлекаться на телефон ради фиксации чужого нарушения. Фото или видео лучше сделать пассажиру либо самому очевидцу после остановки в безопасном месте.

Поступившие сообщения рассматриваются в установленном законодательством порядке. Наличие записи помогает проверить сведения, но решение о привлечении к ответственности принимает уполномоченный орган.

Принцип «Закон и порядок» означает не только соблюдение правил, но и ответственное участие граждан в защите общественной безопасности. Своевременное обращение может помочь предотвратить ДТП, а уважение к установленной процедуре — защитить права всех участников ситуации.

Сохраняйте исходные фото и видео без изменений. Это поможет точнее проверить обстоятельства обращения.