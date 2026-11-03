«Безопасное общество» — какие нарушения выявляют полицейские дроны в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники полиции используют беспилотники для выявления нарушений Правил дорожного движения. Наблюдение с высоты помогает контролировать дорожную обстановку, в том числе на участках с интенсивным движением, и своевременно замечать опасные действия водителей.

По информации Департамента полиции города, с помощью дронов чаще всего выявляют несоблюдение требований дорожной разметки, нарушения правил остановки и стоянки, а также случаи неправильного использования ремней безопасности. Все зафиксированные факты рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Казахстана.

Нарушение разметки особенно опасно при перестроении и обгоне. Водитель может неожиданно оказаться на встречной полосе либо создать помеху другим автомобилям. Неправильная парковка также способна ухудшить обзор на перекрёстках и пешеходных переходах.

Ремень безопасности необходим не только водителю, но и пассажирам. Даже короткая поездка по городу не исключает риска столкновения. При резком торможении или аварии непристёгнутый человек может получить тяжёлые травмы.

Дрон позволяет заметить нарушение, однако видеозапись не означает автоматического признания человека виновным. Обстоятельства должны быть установлены, а решение — принято уполномоченным органом с соблюдением предусмотренной законом процедуры.

В рамках направления «Безопасное общество» полиция напоминает: задача контроля — предотвратить ДТП и защитить людей. Соблюдать разметку, правила остановки и требования безопасности нужно не из страха перед штрафом, а потому, что ошибки на дороге угрожают жизни.

Перед началом движения проверьте ремни, убедитесь в безопасности манёвра и не оставляйте автомобиль там, где он мешает другим. Эти простые действия помогают снизить риск аварии.

Перед поездкой проверяйте обзор и дистанцию. На дорогах важно избегать манёвров.