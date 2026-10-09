Врачи Шымкента отмечают рост заболеваемости раком молочной железы

В Шымкенте пациентка Гульшахра Келеспаева вышла в ремиссию после лечения рака молочной железы. Заболевание у неё выявили пять лет назад.

Тогда врачи предложили хирургическое лечение, однако женщина отказалась от операции и терапии. Спустя четыре года она вновь обратилась за медицинской помощью и начала лечение в Шымкенте.

«Мне назначили восемь курсов химиотерапии. Все восемь курсов прошла хорошо. После этого 15 апреля мне сделали операцию, которая тоже прошла успешно. Я принимала все назначенные лекарства и сейчас чувствую себя хорошо», — рассказала Гульшахра Келеспаева.

Маммолог-химиотерапевт городского онкологического центра Шымкента Укилим Калходжаева отмечает, что лечение проводится по утверждённым протоколам. По её словам, некоторые пациентки опасаются гормонотерапии и самостоятельно прекращают лечение, однако важно соблюдать рекомендации специалистов.

Врачи также подчёркивают значение регулярных обследований и раннего выявления заболевания. На начальных стадиях лечение, как правило, проходит эффективнее.

Октябрь традиционно посвящён повышению осведомлённости о раке молочной железы. В этот период особое внимание уделяют профилактике и ранней диагностике.

По словам заведующего отделением маммологии онкологического центра Шымкента Ербола Онгарбаева, число выявленных случаев увеличивается. В 2025 году на диспансерный учёт поставили 270 человек, за девять месяцев текущего года — уже 230. Годом ранее было зарегистрировано 201 такое обращение, ещё раньше — 173.

Врачи напоминают, что рак молочной железы встречается не только у женщин, но и у мужчин, хотя значительно реже. Отсутствие жалоб также не должно становиться причиной для отказа от профилактических обследований.

С начала года в Казахстане в ходе скринингов выявили 1 238 случаев рака молочной железы. Медики также отмечают, что заболевание всё чаще диагностируют у более молодых пациенток.