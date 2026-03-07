Доступ к томотерапии может сократиться из-за снижения тарифов

В парламенте подняли вопрос о будущем томотерапии в Казахстане. Раньше пациенты могли получать этот вид лучевой терапии бесплатно в частных медцентрах. Теперь изменения в системе финансирования высокотехнологичной помощи могут ограничить доступ пациентов к современному лечению.

Мажилисмены и эксперты предупреждают, что снижение тарифов может привести к сокращению лечения и ставит под угрозу развитие ядерной медицины.

Минздрав изменил механизм финансирования томотерапии, исключив её из перечня высокотехнологичной помощи и переведя на оплату по системе клинико-затратных групп. Проблему подняла депутат мажилиса Нургул Тау. По ее словам тариф на томотерапию — передовой метод лечения онкозаболеваний, снизился и больше не покрывает расходы на оборудование и его обслуживание.

Нургул Тау, депутат мажилиса парламента РК: «Приказ о снижении тарифа был принят без должного анализа, в нарушение условий инвестиционных соглашений и международных стандартов финансовой отчетности. При этом на 2026 год из бюджета уже выделено 11 млрд тенге на поддержку томотерапии. Вопрос в том, как будут освоены эти средства. Если ситуация не изменится, ежегодно под угрозой может оказаться жизнь до 600 граждан».

Томотерапия один из самых точных методов лучевой терапии, позволяющий подбирать лечение индивидуально для каждого пациента и типа опухоли. В Казахстан этот дорогостоящий аппарат привезли частные клиники, предварительно обучив для этого специалистов.

По данным депутата, если средняя пятилетняя выживаемость онкопациентов по стране составляет около 65%, то при применении томотерапии она достигает 80%. Раньше пациенты могли проходить томотерапию бесплатно.

Ержан Шаяхметов, директор онкологического центра томотерапии «YMIT»: «Если раньше у нас в месяц проходило в среднем 50-60 пациентов, проходили лечение, то сейчас на платной основе проходит всего лишь в месяц где-то 7-8 пациентов. Для них, конечно, для населения нашей Казахстана это чревато, потому что технология дорогая. Это наш инвестиционный проект, который мы включали, затратили столько инвестиционных средств. На сегодняшний день в Казахстане 5 уникальных аппаратур для линии лучевой терапии стоят».

По мнению экспертов, изменения могут быть связаны с общим дефицитом финансирования в системе здравоохранения, из-за чего ведомство вынуждено оптимизировать расходы.

Каиргали Конеев, кандидат медицинских наук: «Министерство здравоохранения об этом не говорит, но логика в этом простая. Это из-за катастрофической нехватки финансирования здравоохранения. Пусть будет внутри конкуренция. Почему только государственные онкослужбы должны участвовать в лечении онкобольных? Пусть частная структура тоже лечит».

Эксперты призывают восстановить доступ пациентов к процедурам томотерапии в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также пересмотреть пересмотреть методику расчета тарифов, чтобы они соответствовали реальным.