Ковид мог повлиять на рост онкологии, считают врачи

Жаркие споры и наболевшие вопросы – на научно практической конференции по вопросам онкологи разгорелись дискуссии. Специалисты решили не ограничиваться докладами, а обсудить сложные клинические случаи, современные методы диагностики и лечения, а также новое направление медицины, где врачи занимаются лечением онкологии мочеполовой системы.

«Онкоурология — это молодая дисциплина в онкологии, и в последнее время она стала очень актуальна. С чем это связано? Потому, что пациенты начинают заболевать в раннем возрасте. Если раньше мы говорили, что в 20–25 лет это редкость для онкологии и онкоурологии, то сейчас это уже не редкость», — говорит директор онкологического центра Шымкента Талгат Курманов.

Известный казахстанский онкоуролог Талгат Курманов отмечает, что конференция вызвала большой интерес у медиков. Более ста специалистов — урологи, химиотерапевты и хирурги — приехали из Астаны, Алматы, Кызылорды и даже из Москвы. По состоянию на начало года с онкологическими заболеваниями в Казахстане на учёте состоит около 246 тысяч человек. По мнению специалистов, некоторые случаи рака прогрессировали после ковида.

«Что касается Шымкента, на данный момент 9023 пациента, и из года в год эта цифра растёт. С чем это связано? Лично моё мнение — это всё-таки COVID-19. Он бьёт по слабым местам. Рак лёгкого сейчас в Казахстане по смертности на первом месте. О чём это говорит? Это влияние ковида», — говорит директор онкологического центра Шымкента Талгат Курманов.

Своевременно проходить скрининги и не откладывать визит к специалистам призывает главный внештатный химиотерапевт города Давран Ирисметов. По его словам, поскольку пациенты не сразу обращаются за помощью, онкологические заболевания нередко выявляют на поздних стадиях.

«Подавляющее большинство пациентов на момент первичной постановки диагноза уже имеют продвинутую, так называемую неоперабельную стадию процесса, нередко с множественными очагами. Эти вопросы остаются одними из самых актуальных в онкологии. На самом деле рак «молодеет». Это связано в том числе с генетическими факторами — одной из причин развития онкологического процесса», — поясняет врач онколог-химиотерапевт Давран Ирисметов.

По словам онкологов, среди женщин наиболее распространены рак молочной железы и рак шейки матки. Они коварны тем, что на ранних стадиях чаще всего протекают бессимптомно. Врачи говорят, в Казахстане созданы все условия для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая проведение скрининговых программ.