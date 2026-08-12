Какие виды онкоскрининга можно бесплатно пройти в Казахстане

За первые шесть месяцев 2026 года более 2,3 млн казахстанцев прошли скрининговые обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. В результате врачи подтвердили более 1,8 тысячи случаев рака.

Онкологические заболевания на ранних стадиях могут длительное время протекать без выраженных симптомов. Поэтому специалисты рекомендуют не дожидаться ухудшения самочувствия и своевременно проходить профилактические обследования.

В Казахстане для целевых групп населения бесплатно проводят три вида онкологического скрининга — на рак молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак.

Всего за первое полугодие 2026 года обследование прошли 2 362 568 человек. По итогам скрининга подтверждены 1 238 случаев рака молочной железы, 372 случая колоректального рака и 227 случаев рака шейки матки.

При этом выявление подозрительных изменений во время скрининга еще не означает наличие онкологического заболевания. В таких случаях пациента направляют на дополнительную диагностику. Окончательный диагноз устанавливается только после проведения необходимых обследований.

Регулярный скрининг позволяет обнаруживать опасные изменения на ранних стадиях.

Так, с 2021 по 2025 год доля онкологических заболеваний, выявленных на III–IV стадиях, в Казахстане снизилась с 34,9% до 32%.

За последние пять лет онкоскрининги в стране прошли более 14 млн человек. При этом ежегодный охват населения профилактическими обследованиями увеличился на 13,5%.

Медики напоминают, что проходить скрининг необходимо в установленные сроки даже при отсутствии жалоб. Ранняя диагностика повышает вероятность своевременно выявить заболевание и быстрее начать необходимое лечение.