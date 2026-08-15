Онкология без страха

«Онкология» — это слово, которое до сих пор пугает людей сильнее, чем многие другие диагнозы, и этот страх, надо признать, имеет под собой вполне понятную основу, ведь еще 20-30 лет назад рак действительно воспринимался как приговор, а выживаемость после обнаружения злокачественной опухоли оставляла желать лучшего.

Однако с тех пор медицина совершила колоссальный рывок вперед, сегодня ситуация кардинально изменилась, хотя, к сожалению, в сознании многих людей продолжают жить старые стереотипы, которые мешают им вовремя обратиться за помощью, пройти необходимое обследование и получить шанс на полноценное выздоровление.

Главный миф: «За мое здоровье ответственно государство»

«Наш разговор начнется с самого главного — с утверждения, которое многих шокирует, но при этом является абсолютной медицинской истиной. Государство, как бы нам ни хотелось переложить на него ответственность, не может и не обязано следить за вашим здоровьем ежедневно, ежеминутно и с той тщательностью, с какой это должны делать вы сами.

Основная задача системы здравоохранения заключается в создании условий, оборудования, программ скрининга и доступной медицинской помощи, а вот воспользоваться всем этим или проигнорировать, это личный выбор каждого человека. Именно в этом вопросе кроется первая и главная ошибка многих пациентов, которые считают, если у них ничего не болит, то можно не ходить к врачу, не сдавать анализы и не задумываться о профилактике.

На самом деле коварство онкологических заболеваний состоит в том, что на ранних стадиях они вообще никак не проявляются, не вызывают боли, дискомфорта или заметных изменений в самочувствии. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, даже когда в его организме уже начинается злокачественный процесс, который медленно, но верно прогрессирует.

Поэтому единственный способ обнаружить рак вовремя — это регулярное прохождение обследований, которые сегодня доступны каждому жителю Шымкента совершенно бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи», — подчеркнул заместитель директора по методической организации работы Шымкентской многопрофильной больницы с онкологическим центром, член территориальной мониторинговой группы, кандидат медицинских наук Даулетбек Жуманулы.

Скрининг — ваша главная страховка

Одним из самых действенных инструментов ранней диагностики являются скрининговые программы, которые уже несколько лет успешно реализуются в Казахстане и охватывают самые распространенные виды рака.

Как рассказал наш эксперт, в первую очередь речь идет о скрининге рака молочной железы, который проводится у женщин в возрасте от 40 до 70 лет с помощью маммографии раз в два года, а также о скрининге рака шейки матки с использованием ПАП-теста для женщин 30-60 лет раз в четыре года, о колоректальном скрининге, который включает анализ кала на скрытую кровь для людей 50-70 лет раз в два года, и, разумеется, о скрининге рака простаты для мужчин старше 65 лет, которые должны регулярно сдавать анализ на ПСА.

На сегодня в Шымкенте уже реализуются все эти программы, но в ближайшее время к ним добавится еще одна, крайне актуальная для нашего региона, — это скрининг рака легких с помощью низкодозовой компьютерной томографии для людей из группы риска, которые курят более десяти лет или работают на вредных производствах. Это нововведение позволит выявлять смертельно опасные опухоли на самой ранней стадии, когда шансы на полное излечение превышают 90%. Ведь, как отметил Даулетбек Жуманулы, рак легких, который по-прежнему занимает одно из лидирующих мест по смертности, очень часто обнаруживается уже на третьей-четвертой стадиях именно потому, что люди игнорируют профилактические обследования и обращаются к врачу слишком поздно.

Миф второй: «Рак — это приговор»

Второй миф, который по сей день мешает людям жить, — это убеждение, что диагноз «рак» автоматически означает скорую смерть. И как только пациент слышит это страшное слово, он начинает думать о конце, впадает в депрессию, отказывается от лечения или ищет сомнительные методы народной медицины. Нынче это не огромная трагедия, потому что современная онкология шагнула далеко вперед. И если в 1990-х годах пятилетняя выживаемость больных раком была значительно ниже, то сегодня, по самым оптимистичным прогнозам, шесть из десяти пациентов при своевременном обращении успешно справляются с болезнью и возвращаются к обычной полноценной жизни.

Этот показатель продолжает расти благодаря внедрению новых высокоточных методов лечения, таких как таргетная терапия и иммунотерапия, которые воздействуют именно на раковые клетки, не разрушая здоровые ткани. А также благодаря широкому использованию малоинвазивных операций, которые проводятся через крошечные проколы и позволяют пациенту восстановиться за считанные дни, а не недели. Они теперь доступны не только в столице, но и в Шымкенте, где онкологический центр оснащен самым современным оборудованием и где врачи регулярно проходят стажировки за рубежом.

Новые технологии и доступность

При этом Даулетбек Жуманулы обратил внимание на то, что спектр хирургических вмешательств в Шымкентском онкологическом центре очень широк и включает операции любой сложности. Главное — это не только онкохирургия, но и нейрохирургия, кардиохирургия, операции на органах брюшной полости, причем все высокотехнологичные манипуляции выполняются с использованием лучшего в Центральной Азии диагностического оборудования, включая компьютерные томографы последнего поколения и магнитно-резонансные томографы, которые позволяют видеть мельчайшие патологические очаги и выполнять сложнейшие вмешательства с максимальной точностью и минимальным риском для пациента.

Доступность высококлассной медицинской помощи на месте, без необходимости ехать в Алматы или Астану, является огромным преимуществом для жителей южного региона, поскольку она не только экономит время и деньги, но и дает людям уверенность, что они могут получить качественное лечение, не покидая родной город.

Миф третий: «Гадалка и знахарь помогут лучше врача»

Третья проблема, которую затронул кандидат медицинских наук, — это чрезмерная доверчивость населения к различного рода гадалкам, знахарям и так называемым народным целителям. Как ни печально это признавать, но многие пациенты, услышав страшный диагноз, бегут не к врачу, а к сомнительным личностям, которые обещают исцелить травами, заговорами или какими-то мистическими ритуалами. Это не просто бесполезно, а крайне опасно, ведь каждый потерянный день в таких случаях не приближает выздоровление, а наоборот, вызывает прогрессирование болезни. И количество подобных случаев, к сожалению, не уменьшается, несмотря на разъяснительную работу.

Эксперт призвал всех сограждан раз и навсегда запомнить: единственное, что реально помогает при раке, — это современная медицина, проверенные методы и квалифицированные специалисты, а не магические пассы или сомнительные настойки, которые разве что опустошают кошелек, но не оказывают никакого лечебного эффекта. Важно отказаться от этого заблуждения, потому что рак — это не то заболевание, с которым можно шутить или экспериментировать.

Почему рак молодеет?

Говоря о факторах риска, Даулетбек Жуманулы напомнил, что порядка 30% всех онкологических заболеваний так или иначе связаны с образом жизни и питанием.

Но совсем недавно появилась еще одна настораживающая тенденция: рак молодеет. В последние годы нередки случаи, когда злокачественные опухоли обнаруживают у людей моложе 30 лет, что требует пересмотра отношения к своему здоровью. Ведь причины кроются не только в наследственности, но и в экологии, стрессе, недосыпании, неправильном питании с обилием фастфуда и красителей, а также в широком распространении вредных привычек.

Особенно тревожным является тот факт, что среди женщин значительно выросло число курильщиц: почти на 35% за последние годы. Это не может не вызывать беспокойства, потому что рак легких, который раньше считался мужской болезнью, теперь все чаще поражает и женщин. Интересно, что женский организм более чувствителен к канцерогенам табачного дыма, поэтому представительницы прекрасного пола заболевают чаще, даже если выкуривают меньше сигарет, чем мужчины. Вывод в том, что бороться с раком легче всего через профилактику, включающую отказ от курения, внимательное отношение к качеству пищи и регулярные обследования.

Новое направление — онкогематология

На базе многопрофильной больницы Шымкента уже два-три года открыто новое направление — отделение онкогематологии, где занимаются лечением рака крови, лимфомы и других заболеваний кроветворной системы. Это событие стало по-настоящему важным шагом, поскольку раньше пациентам с такими диагнозами приходилось ездить в другие города, а теперь всю необходимую помощь они могут получить в родном городе. Причем эта помощь включает не только химиотерапию, но и современные методы иммунотерапии и трансплантации костного мозга, а также полноценную паллиативную поддержку для тех пациентов, у кого болезнь находится на поздних стадиях.

Все это в очередной раз доказывает, что шымкентская онкологическая служба развивается стремительными темпами и стремится сделать качественное лечение максимально доступным для каждого человека, независимо от его возраста, социального статуса и материального положения.

Дни открытых дверей и чек-апы

Конечно, очень важным является и то, что в онкологическом центре регулярно проводятся дни открытых дверей, которые проходят один-два раза в месяц. В эти дни любой желающий может прийти к врачу, задать все волнующие его вопросы, пройти осмотр, получить консультацию специалиста, а при необходимости — направление на дальнейшее обследование. Это прекрасная возможность для горожан почувствовать себя увереннее, преодолеть страх перед больницей и убедиться, что современная медицина — друг, а не враг.

Стоит подчеркнуть, что все эти мероприятия абсолютно бесплатны и доступны по полису обязательного медицинского страхования. Не нужно ждать, пока появятся симптомы, здоровый человек тоже должен проходить ежегодный чек-ап — это стандартный набор анализов и осмотров, который помогает выявить потенциальные проблемы задолго до того, как они дадут о себе знать.

Если у вас есть образование в подмышечной впадине, на шее, в паху, если родинка начала менять цвет или форму, покрылась корочкой, если какая-то рана не заживает в течение 20 дней, а любые боли, дискомфорт или нарушения в работе организма беспокоят более десяти дней — это повод обратиться к врачу без малейшего промедления.

Рак — это не приговор, но он требует вашего внимания

Главная мысль, которую высказал Даулетбек Жуманулы: забота о здоровье — это не функция государства, а личная ответственность каждого из нас, только мы сами можем сделать так, чтобы наш организм был под надежным наблюдением. Мы не должны обманываться внешним благополучием, ведь лучшее лечение — это не героическая борьба с болезнью на поздних стадиях, а спокойное, своевременное и регулярное наблюдение у специалистов, которое не отнимает много времени, не требует больших усилий, но при этом дает колоссальную гарантию безопасности.

Жанна Курманбекова