В Шымкенте пациентке успешно провели трансплантацию собственных стволовых клеток

В Шымкенте врачи городской многопрофильной больницы с онкологическим центром успешно провели вторую в медучреждении аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Процедуру выполнили пациентке с множественной миеломой.

Заболевание у пациентки 1982 года рождения диагностировали в декабре 2025 года. Она прошла несколько курсов лекарственной терапии в отделении онкогематологии, после чего врачи отметили положительную динамику.

В конце июля 2026 года в Национальном научном онкологическом центре Астаны у пациентки провели забор собственных кроветворных стволовых клеток.

25 сентября в городской многопрофильной больнице Шымкента ей успешно выполнили аутологичную трансплантацию.

При такой процедуре используются собственные стволовые клетки пациента. После высокодозной химиотерапии их вводят обратно в организм, чтобы восстановить кроветворную систему.

После трансплантации пациентка находилась под наблюдением врачей и проходила восстановительное лечение.

19 октября её выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она продолжит находиться под амбулаторным наблюдением специалистов.

В медучреждении отмечают, что это уже вторая успешно проведённая аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Освоение таких процедур расширяет возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями в Шымкенте.