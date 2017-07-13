В Шымкенте названы самые криминогенные улицы и микрорайоны

В Шымкенте назвали улицы с неспокойной в криминогенном плане обстановкой. К слову, в перечень попали и целые микрорайоны. Полицейские говорят, что все эти улицы и микрорайоны у них на особом контроле.

В разрезе районов, в Абайском определено восемь неспокойных точек (улицы и целые кварталы), в Аль-Фарабийском – восемь, в Енбекшинском – четыре и в Каратауском – две.

Акимат Шымкента и сотрудники полиции делают все возможное, чтобы город стал безопасным и призывают горожан помочь в этом деле.

Ежедневно, каждый человек сталкивается с различного рода мелкими правонарушениями, такими, как выброшенный в неустановленном месте мусор либо сигаретный окурок, курение в подъезде, нарушение тишины после 23-00 часов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелкие хищения и многие другие правонарушения.

Между тем, достаточно вспомнить о принципах нулевой терпимости ко всем этим правонарушениям, чтобы Шымкент стал самым безопасным городом в стране.

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Перечень улиц и микрорайонов, признанных самыми неспокойными:

1. проспект Республики

2. ул. Гагарина

3. проспект Абая

4. ул. Калдаякова

5. ул. Аскарова

6. ул. Громова

7. 8 микрорайон

8. отд. Тельмана

9. рынок «Алаш»

10. микрорайон «Северо-запад»

11. микрорайон «Самал-3»

12. микрорайон «Курсай»

13. Верхний рынок и территория на пересечении ул. Толеби – Ташенова

14. ул. Айбергенова

15. ул. Джангельдина

16. ул. Молдагуловой

17. проспект Тауке хана

18. ул. Байтурсынова

19. Район на пересечении пр. Тауке хана и ул. Дулати.

20. Район на пересечении ул.Желтоксан – Байтурсынова.

21. Район на пересечении ул. Туркестанская – Казыбек би.

22. ул. Байтурсынова

23. микрорайон Спортивный

24. Район на пересечении ул. Рыскулова – Дулати.

25. микрорайон «Тараз»

26. микрорайон «Сайрам»

27. микрорайон «Северо-Восток»

28. микрорайон «Восток»

29. микрорайон «Север»

30. 11 микрорайон

31. дачи Кайнар булак

32. микрорайон «Нуртас-3».