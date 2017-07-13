В Шымкенте названы самые криминогенные улицы и микрорайоны

В Шымкенте назвали улицы с неспокойной в криминогенном плане обстановкой. К слову, в перечень попали и целые микрорайоны. Полицейские говорят, что все эти улицы и микрорайоны у них на особом контроле.
В разрезе районов, в Абайском определено восемь неспокойных точек (улицы и целые кварталы), в Аль-Фарабийском – восемь, в Енбекшинском – четыре и в Каратауском – две.
Акимат Шымкента и сотрудники полиции делают все возможное, чтобы город стал безопасным и призывают горожан помочь в этом деле.
Ежедневно, каждый человек сталкивается с различного рода мелкими правонарушениями, такими, как выброшенный в неустановленном месте мусор либо сигаретный окурок, курение в подъезде, нарушение тишины после 23-00 часов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелкие хищения и многие другие правонарушения.
Между тем, достаточно вспомнить о принципах нулевой терпимости ко всем этим правонарушениям, чтобы Шымкент стал самым безопасным городом в стране.
Перечень улиц и микрорайонов, признанных самыми неспокойными:
1. проспект Республики
2. ул. Гагарина
3. проспект Абая
4. ул. Калдаякова
5. ул. Аскарова
6. ул. Громова
7. 8 микрорайон
8. отд. Тельмана
9. рынок «Алаш»
10. микрорайон «Северо-запад»
11. микрорайон «Самал-3»
12. микрорайон «Курсай»
13. Верхний рынок и территория на пересечении ул. Толеби – Ташенова
14. ул. Айбергенова
15. ул. Джангельдина
16. ул. Молдагуловой
17. проспект Тауке хана
18. ул. Байтурсынова
19. Район на пересечении пр. Тауке хана и ул. Дулати.
20. Район на пересечении ул.Желтоксан – Байтурсынова.
21. Район на пересечении ул. Туркестанская – Казыбек би.
22. ул. Байтурсынова
23. микрорайон Спортивный
24. Район на пересечении ул. Рыскулова – Дулати.
25. микрорайон «Тараз»
26. микрорайон «Сайрам»
27. микрорайон «Северо-Восток»
28. микрорайон «Восток»
29. микрорайон «Север»
30. 11 микрорайон
31. дачи Кайнар булак
32. микрорайон «Нуртас-3».
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6 Комментариев Включено "В Шымкенте названы самые криминогенные улицы и микрорайоны"
Поставить везде камеры и будет порядок!
То есть все районы))))
Ничего нового)))
Мегаполису положен мега криминал
Судя по перечню районов и улиц самым безопасным местом можно считать кладбище.
Написали бы просто, весь шымкент