Семнадцать рынков в одном городе

Есть места, по которым город узнают быстрее, чем по гербу или флагу. В Шымкенте это рынки. Человек, впервые приехавший в мегаполис, может не знать названий улиц, но про Верхний рынок он услышит в первый же день. Так уж сложилось, что торговля для нашего города — это не просто отрасль экономики, а привычный способ жить, знакомиться, договариваться и решать дела.

Шымкент веками стоял на Великом Шелковом пути. Через него шли караваны, а вместе с ними — товары, языки, новости и обычаи. Рынок в этой точке никогда не был только местом, где обменивают деньги на товар. Он был клубом, биржей, справочным бюро и сценой одновременно. Здесь узнавали, кто привез лучший товар, где дешевле мука, что происходит в соседнем районе? Эта привычка никуда не делась. Она просто переехала под крышу, обзавелась холодильниками, парковками и камерами видеонаблюдения.

Сколько в городе рынков?

Сегодня в Шымкенте официально работают семнадцать рынков. Из них девять специализированных и восемь универсальных. По профилю они делятся на универсальные, специализированные, продовольственные и непродовольственные. Цифра может показаться скромной, особенно если вспомнить, сколько стихийных торговых точек возникает на улицах. Но за каждой из семнадцати площадок стоят тысячи торговых мест, рабочие места, налоги и ежедневный поток покупателей.

Учет рынков в городе ведется не на глазок. Основанием служат сведения о торговых объектах, их специализации, местонахождении, правовом статусе и, что важно, о фактическом осуществлении торговой деятельности. Иными словами, если объект только называется рынком, но торговля там не идет, в перечень он не попадет.

При отнесении объекта к рынкам учитывают его назначение, наличие торговых мест, инфраструктуры, специализированных зон и то, как организована розничная торговля. Такой подход позволяет видеть реальную картину, а не красивый список на бумаге.

От навеса до капитального павильона

История рынков Шымкента — это история постепенного «взросления». На первом этапе они представляли собой преимущественно открытые площадки с минимальной инфраструктурой. Торговали под навесами, тентами да просто под открытым небом. Кто застал 90-е годы прошлого века, помнит эти ряды, где все решали скорость, знание людей и умение договориться.

Потом началось строительство капитальных помещений, крытых павильонов, складов и административных зданий. Торговля перебиралась под крышу, обзаводилась весами, витринами, холодильниками. А на современном этапе акцент сместился на модернизацию: улучшение санитарных условий, благоустройство территорий, пожарная безопасность и комфорт для продавцов и покупателей. Рынок перестал быть местом, куда идут только за продуктами. Он становится местом, куда приходят еще и за удобством.

Среди самых крупных и востребованных рынков города называют Центральный верхний рынок, Крытый рынок, «Алаш», «Авто-Нұр», «Акбар», «Самал» и «Барыс». На них приходится значительная часть покупательского спроса. Причина проста: широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, разнообразие продукции, конкурентные цены и возможность купить все в одном месте. Эти рынки обеспечивают горожан необходимыми товарами, дают работу предпринимателям и формируют конкурентную среду. Благодаря выбору и доступности цен они имеют устойчивый спрос не только у жителей Шымкента, но и у покупателей из соседних населенных пунктов.

Возможно, кому-то покажется ошибкой, что в этом перечне нет рынка «Бекжан». Но нет, как выяснилось, «Бекжан» стал торгово-развлекательным комплексом.

Верхний рынок — место, где город помнит себя

Особняком стоит Центральный верхний рынок. Это старейшее место торговли на территории современного Шымкента. Первые официальные упоминания о нем относятся к началу прошлого века, а старожилы говорят, что торговля на этом месте велась более 300 лет. Проверить эту цифру документально сложно, но в ней схвачена суть: рынок старше многих городских зданий и помнит несколько эпох.

Верхний рынок всегда славился низкими ценами на продукты питания. И сегодня цены здесь остаются одними из самых оптимальных в городе. Кроме продуктов, тут можно купить текстиль, украшения, одежду, технику и бытовые товары. Для местных это привычный маршрут, для туристов — обязательный пункт программы. Рынок давно стал не только торговой точкой, но и городской достопримечательностью, местом, где Шымкент показывает свой характер.

Крытый рынок — барахолка как культурный код

Отдельная история — Крытый рынок, он же «Жабық базар». Один из самых колоритных традиционных рынков Шымкента, сложившийся в советский период. Точная дата основания в открытых архивах не зафиксирована как единый исторический день, но объект десятилетиями работает как важный городской узел торговли. Он вырос из традиционных южных базаров, где под навесами, тентами и под открытым небом шла круглогодичная торговля. Со временем появилось основное двухэтажное здание, выстроились торговые павильоны.

Сегодня Крытый рынок известен фермерской продукцией — это овощи, фрукты, зелень, домашняя выпечка, мясо, рыба, орехи, специи, саженцы и ремесленные изделия.

Но главная его изюминка — место, которое в народе называют «блошиным рынком» или «барахолкой». Здесь продают винтаж, старинную посуду, мебель, книги, самовары, монеты и предметы быта прошлых лет. Для кого-то это способ найти вещь с историей, для кого-то — возможность вспомнить детство. Такие уголки нельзя спроектировать, они вырастают сами, и именно они делают рынок живым.

Крытый рынок включен в госпрограмму реновации и дорожную карту по модернизации рынков, которая охватывает улучшение санитарных норм, пожарной безопасности и благоустройство прилегающих территорий. С 2021 года на его территории обновлялись торговые ряды, крыша, асфальтовое покрытие, холодильное оборудование, обустраивались торговые точки и парковочные места.

В рамках общегородской программы рынок привели к современным стандартам безопасности и санитарии. И это тот случай, когда обновление не убило атмосферу, а аккуратно встроило ее в новые условия.

Что уже сделано и что еще впереди?

Работа по приведению рынков в соответствие с современными требованиями в Шымкенте идет по нескольким направлениям. Это обновление торговых павильонов и помещений, благоустройство прилегающих территорий, создание удобных подъездных путей и парковочных мест, улучшение санитарно-гигиенических условий, обеспечение пожарной безопасности, обновление инженерных коммуникаций и создание комфортных условий для продавцов и покупателей.

В рамках утвержденной дорожной карты по модернизации рынков Министерства торговли и интеграции РК в 2023 году модернизирован торговый объект «Айна», в 2024-м — «Алаш», «Самал» и «Жаңа Шахар», в 2025-м — «Назым апа» и «Жабық базар». Продолжаются работы по рынку «Авто-Нұр» и Центральному верхнему рынку, завершить их планируется до конца 2026 года.

Важная деталь! Модернизация идет за счет собственных средств владельцев торговых объектов, без привлечения бюджетного финансирования. Это значит, что город не тратит на это деньги налогоплательщиков, но и не может диктовать темпы работы. Все зависит от готовности и возможностей собственника.

Кто за что отвечает и что проверяет?

Деятельность рынков должна соответствовать законодательству Казахстана. В частности, соблюдаться требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, благоустройства, защиты прав потребителей и организации торговли. Администрация каждого рынка обязана обеспечивать надлежащее содержание территории, торговых мест, общих помещений и инженерной инфраструктуры.

Контроль распределен между ведомствами. Департамент торговли и защиты прав потребителей по г. Шымкенту следит за соблюдением законодательства в сфере внутренней торговли и защиты прав потребителей.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля контролирует санитарные нормы и

безопасность пищевой продукции.

Департамент госдоходов проверяет налоговое законодательство и применение контрольно-кассовых машин.

Департамент по чрезвычайным ситуациям отвечает за пожарную безопасность.

Департамент полиции обеспечивает общественный порядок и безопасность на территории рынков.

Местные исполнительные органы в пределах своих полномочий занимаются развитием торговой инфраструктуры, благоустройством и координацией работы торговых объектов.

Проверки проводятся в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса. Их периодичность определяется критериями оценки рисков и основаниями для внеплановых проверок.

Кроме того, ведется профилактическая работа, направленная на предупреждение нарушений. Среди наиболее частых — несоблюдение санитарных требований, ненадлежащее содержание торговых помещений и прилегающей территории, отсутствие ценников, нарушения условий хранения и реализации продовольственной продукции, несоблюдение требований пожарной безопасности. При выявлении нарушений выдаются предписания об устранении, составляются административные протоколы и применяются меры административной ответственности.

Аренда, поддержка и честный разговор о нагрузке

Арендная плата за торговые места на рынках не устанавливается госорганами, поскольку рынки — это субъекты частного предпринимательства. Размер платы определяет администрация рынка с учетом условий договора и предоставляемых услуг. Это значит, что механизмов прямого государственного предотвращения необоснованного повышения аренды нет. Вопрос решается в диалоге.

Взаимодействие с предпринимателями идет через рабочие встречи, совещания и разъяснительные мероприятия. На них обсуждают организацию торговли, соблюдение требований законодательства, улучшение условий ведения бизнеса, модернизацию объектов и повышение качества обслуживания.

Отдельно стоит сказать, что специальные меры господдержки продавцов и субъектов бизнеса, работающих на рынках, в том числе в период реконструкции объектов, сейчас не предусмотрены.

Вопросы организации торговых мест и улучшения инфраструктуры рассматриваются во взаимодействии с администрациями рынков в пределах их компетенции. Это честная формулировка, и ее лучше не смягчать: предприниматель на рынке сегодня во многом рассчитывает на себя и на договоренности с администрацией.

Санитария, безопасность и комфорт

На рынках должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования: регулярная уборка помещений и территорий, наличие водоснабжения, канализации и вентиляции, соблюдение температурных режимов и правил хранения продуктов, своевременный вывоз отходов.

Контроль за санитарными нормами осуществляет департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Администрация рынка отвечает за санитарное содержание общей территории и устранение выявленных нарушений, предприниматели — за соблюдение требований на своих торговых местах. Для человека с улицы это выглядит просто: стало чище, светлее, появились места, где можно припарковаться. Для города это еще и снижение рисков, ведь пожарная безопасность и санитарные нормы — это не формальность, а вопрос здоровья и жизни людей.

Главный специалист отдела торговли и развития сферы услуг управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Айжан Бектурганова сказала: «Рынки Шымкента сегодня переживают непростой, но интересный период. С одной стороны, они сохраняют свою главную функцию — быть доступной площадкой для тысяч предпринимателей и удобным местом покупок для горожан. С другой стороны, требования к торговле растут: санитария, пожарная безопасность, благоустройство, цифровизация. Поэтому ключевой вопрос ближайших лет: как сохранить доступность рынков для продавца, не снижая планку безопасности и качества? Опыт Шымкента здесь показателен: город не пытается заменить рынки торговыми центрами, он учит их быть современными, не теряя своего лица».

Что дальше: планы и приоритеты

В перспективе — основные направления развития рынков Шымкента: это дальнейшая модернизация торговой инфраструктуры, улучшение условий для предпринимателей и покупателей, повышение качества обслуживания и внедрение современных технологий торговли. Особое внимание будет уделяться санитарному состоянию, пожарной безопасности, благоустройству территорий и созданию комфортной торговой среды.

Рынок в Шымкенте — это не пережиток прошлого и не декорация для туристов. Это работающий механизм, который кормит, одевает и дает работу десяткам тысяч людей. Он меняется: становится чище, безопаснее, современнее. Но суть остается прежней. Утром сюда приходят за свежей зеленью и мясом, днем — за одеждой и бытовыми мелочами, а кто-то — за старым самоваром или монетой с историей. В этом и есть сила рынка: он умеет быть разным для разных людей. И пока это так, у города есть живое сердце, которое бьется в такт с его жителями.

Жанна Курманбекова