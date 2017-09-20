Тест-драйв подушек и матрасов в Шымкенте

Синтепон, перья, кокос, гречишная лузга и даже силикон – каких только наполнителей подушек сегодня не встретишь в Шымкенте. Продавцы на разный лад хвалят свой товар и последним аргументом в пользу того или иного наполнителя становится коронная фраза, сказанная доверительным тоном: «Берите эту, не ошибетесь. Я сама дома только такими пользуюсь».

Ну как тут не купить? И ведь радуешься покупке какое-то время. Иногда до того времени, пока не поймешь – сон испортился, потому что некомфортно укладываться на новой подушке. Иногда после того, как вынешь подушку из машинки, а там… сплошной комок разочарования.

Так как правильно выбирать подушку? Мы решили довериться человеку, который занимается продажей подушек и одеял более десятка лет. На мой вопрос: какая подушка лучше, моя собеседница Феруза Калеева поначалу меня огорошила: «Чтобы тебе ни говорили, как бы красиво ни убеждали, – сейчас практически все, что есть на рынке – синтетика. А это значит, что возможны аллергические реакции и кроме того, такая подушка прослужит до первой стирки».

Но как же тогда быть? Моя собеседница поделилась дельными советами относительно того, как выбрать правильную подушку.

Во-первых, нужно понимать, что подушка – индивидуальный предмет и то, что устраивает тебя, может не подойти детям или твоим родителям. Даже спят люди по-разному. Любителям спать на боку подойдет жесткая подушка, на спине – средней жесткости, ну а на животе – мягкая. Высота подушки – чтобы не ошибиться измерь ширину плеча – это и будет оптимальная для тебя высота подушки. Людям с проблемным позвоночником стоит приобрести ортопедическую подушку. Она жесткая и даже если у человека болит голова, он может полежать на ней какое-то время и головные боли пройдут. Стоимость ортопедической подушки – от 4000 тенге.

Что касается наполнителей, то они бывают натуральные и синтетические. Натуральные – пух, шерсть и наполнители растительного происхождения. Сейчас очень популярны подушки с лебяжьим пухом. Но иногда даже они могут вызвать аллергию. Плюсов у такой подушки немало, но и минусов тоже. Если с одной стороны они обеспечивают комфортный сон и легко восстанавливают форму, с другой – их не простираешь в машинке. Таким подушкам нужна специальная чистка. Стоимость подушки от 2500 тенге (в зависимости от размеров).

Если вы хотите купить подушку, в которой наполнитель – овечья шерсть, то самый первый совет – не важно, какая страна-производитель указана – Россия, Турция, Китай – в первую очередь не поленитесь и тщательно пронюхайте всю подушку. Незаметно намочите краешек и проверьте – нет ли неприятного запаха. Если говорить о плюсах такой подушки, то она очень комфортна и даже обладает лечебным эффектом, как утверждают некоторые клиенты. Говорят, что у них от такой подушки прошли боли в шейном отделе позвоночника. Из минусов – она очень быстро деформируется – через пару месяцев может сваляться и восстановить ее прежнюю форму практически невозможно. Стирать такую подушку нельзя – только химчистка ну и такая подушка противопоказана аллергикам. Цена – от 3000 тенге.

Бамбуковое волокно. Правда, найти подушку из настоящего бамбукового волокна непросто. Единственный минус подушки из бамбукового волокна – они быстро намокают и, как следствие, теряют прочность. В особом уходе такая подушка не нуждается. Цена – от 2500 тенге.

Подушки с растительными наполнителями у нас представлены в основном – из гречневой шелухи. Они не вызывают аллергических реакций, но людям, страдающим бессонницей, не подходят – такие подушки шуршат. Кроме того, у них очень короткий срок эксплуатации. Цена – от 6000 тенге.

Синтепон, силикон и синтетическое волокно

Подушки из синтепона, пожалуй, были первопроходцами на рынке подушек с синтетическим наполнителем. В принципе, неплохие – упругие, мягкие, однородные. Вот только материал просаживается и тут не поможет даже стирка. Цена таких подушек начинается от 800 тенге.

Холлофайбер – подушка прослужит дольше, чем синтепоновая, со временем меньше слеживается, но на ней летом бывает жарко.

И, наконец, силиконовые подушки. Из минусов лишь тот факт, что это – синтетика. В остальном – только плюсы – она гипоаллергенна, более долговечна, да и ухода особого не требует, а после стирки в стиральной машинке достаточно ее как следует встряхнуть, чтобы вернуть первоначальную форму. Цена такой подушки – от 3000 тенге.

Но есть и еще один вариант, который считается на сегодня, лучшим – лебяжий пух+силикон. Эта подушка устроит любого покупателя. Упругая, долговечная и, главное – обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, не деформируется при стирке, сохраняет приобретенное тепло. Цена такой подушки – от 3000 тенге.

Мягко стелет — жестко спать

Какой матрас лучше – таким вопросом задается, пожалуй, каждый, кто планирует купить себе спальное ложе. И выбрать, скажем прямо, оказывается непростой задачей – решающим словом может стать «ортопедический». Но каждый ли матрас можно наградить этим почетным званием?

Итак, ортопедические матрасы по идее должны поддерживать позвоночник в правильном положении во время сна. Хорошо. Но как выбрать именно такой? Представленные сегодня на рынке ортопедические матрасы – пружинные и беспружинные.

Пружинные матрасы делятся на матрасы с зависимым и независимым пружинным блоком. В зависимом все пружинки соединены между собой, что обеспечивает минимальный анатомический эффект. Людям с большой разницей в весе они не подходят.

Независимый пружинный блок – каждая пружина изолирована и представляет собой отдельный блок. Чем больше таких пружин, тем меньше их диаметр и более точечная поддержка тела.

В беспружинных матрасах используются как синтетические, так и натуральные наполнители.

«Лучше выбирать пружинный матрас – он прослужит намного дольше. Что касается цен, то в Шымкенте цены варьируются от 17000 тенге за 1 кв.м.

Дальше все зависит от ваших предпочтений. Есть варианты эконом, есть более дорогие модели. Какой бы матрас вы ни выбрали, помните главное условие, чтобы он прослужил как можно дольше – любой матрас раз в полгода нужно переворачивать. Тогда долговечность гарантирована», – прокомментировал один из производителей мебели в Шымкенте Михаил Сазонов.

На что еще обратить внимание при выборе матраса? Запах. У матраса не должно быть неприятного запаха. Кстати, если плохо пахнет ваш домашний матрас – советуем его срочно сменить. Скорее всего, в нем накопилось много пыли и паразитов.

Чехол – также важная часть матраса, от которой зависит не только его внешний вид, но удобство и долговечность. Чехол состоит из трех слоев – ткани, наполнителя (например, синтепона) и подкладки. Самые лучшие чехлы делают из жаккарда – плотной и достаточно жесткой ткани, а также трикотажных материалов – легко стираемых и износоустойчивых.

В дополнение к матрасу рекомендуется приобрести наматрасник – второй чехол, который защитит матрас от загрязнений и преждевременного изнашивания. Наматрасник закрепляется с помощью резинок по углам или закрывает матрас по бокам. Наматрасники удобно снимать и стирать, поэтому их можно рекомендовать всем, кто склонен к аллергии на домашнюю пыль.

И напоследок совет – как подобрать жесткость матраса? Мягкие матрасы подойдут тем, кто привык спать на боку, и рекомендуются людям с проблемами в поясничном отделе позвоночника, в особенности с протрузией или грыжей межпозвонкового диска.

Матрасы средней жесткости подойдут тем, кто привык спать на спине, и рекомендуются людям с проблемами в грудном отделе позвоночника.

Жесткие матрасы подойдут тем, кто привык спать на животе, и рекомендуются детям и подросткам, а также взрослым, у которых есть проблемы с осанкой или остеохондроз. Не рекомендуются жесткие матрасы людям старше 45 лет из-за риска, связанного с проблемами межпозвоночных дисков.

При выборе ортопедического матраса для людей с большой разницей в весе, следует ориентироваться на вес более тяжелого человека.

Саида Турсуметова