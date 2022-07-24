Ручная работа

В каждом доме есть вещи, которые постирать не так-то просто. Нести в химчистку – дорого, стиральная машина не справится. Остается закатать рукава – и вперед. Помните: глаза боятся, а руки делают?

И руками, и ногами не каждый толстый пушистый плед удается постирать в машине. Даже если на нем есть соответствующая пометка о машинной стирке. Проблема в том, что и легкий плед размером с одеяло, попадая в воду, превращается в неподъемную тяжесть. Если машина маленькая, то она не справится. Выходом может стать стирка в ванной. Расскажем шаг за шагом, как это сделать:

В ванну наберите воду температуры, указанной на ярлычке изделия (обычно 30-40 градусов). Разведите в воде стиральный порошок или гель. Замочите плед на 1-2 часа. Если на изделии есть пятна, обработайте их специальными средствами и аккуратно потрите. По прошествии нужного времени слейте воду. Если плед очень грязный, проделайте эту процедуру 2-3 раза. Можно потоптаться по нему ногами. Приступайте к полосканию. Ванну придется наполнять и сливать несколько раз. До тех пор, пока вода не станет прозрачной.

При последнем полоскании воду можно смягчить ополаскивателем для текстиля.

Не нужно стараться сильно отжимать и выкручивать плед. Дайте воде стечь естественным образом. Для этого положите поперек ванны рейки и повесьте на них плед. Когда основная вода стечет, развесьте плед во дворе в полностью расправленном виде на прочную палку или толстую проволоку.

Важно!

Если ваш плед можно стирать в машине, на это укажет ярлычок на изделии. Делать это лучше в машинах с большой загрузкой: не менее 5,5-6 кг, а лучше 7-8. Режим выбирайте щадящий: ручная стирка, деликатная или шерсть. Температура воды также указана на ярлычке, не превышайте ее! Из моющих средств лучше брать гели или порошки, не содержащие отбеливателя.

Все зависит от материала

Чтобы ваш плед после стирки сохранил прежний вид, а не превратился в непонятное нечто, ориентируйтесь на материал изделия.

Легкую синтетику стирают в машине и вручную. Максимальная температура – 40 градусов. Не используйте кипячение, отбеливание. Выбирайте деликатную стирку.

Если нужно немного освежить плед, подойдет режим быстрой стирки в машине. Функцию отжима поставьте на 400-600 оборотов.

Ручная или автоматическая стирка изделий из полиэстера осуществляется при температуре воды 30-35 градусов. Откажитесь от стирального порошка. Купите гель без отбеливателя для деликатных тканей.

Флисовые пледы стирают в машинах и вручную. Для машинной стирки используйте шампунь, для ручной – хозяйственное мыло (жидкое или растворенное в воде температурой не выше 35 градусов).

Изделие из микрофибры стирается при температуре не выше 40 градусов. Моющее средство – гель, не содержащий отбеливающих компонентов. Режим отжима – средний.

Хлопок и лен стирают при 30 градусах, чтобы предотвратить усадку пледа. Его можно гладить во влажном состоянии.

Осторожнее с изделиями из шелка и кашемира. Им показана только сухая чистка или деликатная ручная стирка. Холодная вода, мягкий шампунь, сушка в горизонтальном положении.

Натуральная шерсть стирку не любит. Чтобы не испортить эту дорогую вещь, отдайте лучше в химчистку.

Изделия из полушерстяного волокна можно аккуратно стирать в прохладной воде.

Изделия с ворсом из искусственного меха перед стиркой чистят пылесосом или вытряхивают во дворе. Ручная стирка для них предпочтительнее машинной. Учтите, что эти изделия при намокании могут стать тяжелее раза в три, и не каждая машина потянет такую нагрузку.

Ванна для подушек

Почти в каждой семье есть пуховые или перьевые подушки. Некоторые остались еще от бабушки. Если они все еще пребывают в хорошем состоянии, не выбрасывайте их, а постирайте. Сделать это можно двумя способами: целиком или распоров подушку.

Для начала нужно определить «пропускную способность» наперника. На многих подушках наперник сшит из настолько плотной ткани, что почти не пропускает не только перо, но и воду. Если же наперник средней плотности, то можно попробовать постирать подушку целиком. Для этого в ванную необходимо налить воду температурой +30…+40 градусов, не больше. Добавить жидкое моющее средство (так как оно легче вымывается) или натертое хозяйственное мыло, хорошо растворенное в воде.

Опустите подушку в емкость и начните толкать ее руками, чтобы она полностью пропиталась водой. После этого необходимо оставить подушку в мыльном растворе на несколько часов, потом еще раз помять ее и заменить воду. Делать это придется несколько раз – все зависит от степени загрязнения. Вода в итоге должна стать чистой.

Полоскать подушку придется неоднократно, пока мыльная пена не исчезнет полностью. Сушить надо на солнце, периодически переворачивая и взбивая.

Приготовьтесь, что процесс это небыстрый и может занять даже несколько дней. Перо внутри должно полностью просохнуть.

Если качество наперника не дает пропитать подушку водой целиком, или вы хотите выстирать ее очень тщательно, придется пороть. Это еще более хлопотный вариант, но обеспечивающий отличный результат.

Для начала подберите емкость подходящего размера и заполните теплой водой. Добавьте жидкое моющее средство и хорошо перемешайте. Распорите наперник и аккуратно высыпьте его содержимое в воду. Руками проминайте перо и пух, чтобы они промокли. Надо тщательно стирать перо в мыльной воде, лучше всего делать это в течение 15 минут. Затем оставьте перо в воде на 3-4 часа.

Возьмите большое сито или решетку и аккуратно слейте сквозь него воду. Оставшееся в нем перо промойте под проточной водой до полного удаления мыла, отожмите.

Стирать перо можно также в специальных мешочках. Сшейте их из любой тонкой хлопчатобумажной ткани, подойдет ситец, тик или старые наволочки. На одну подушку среднего стандартного размера потребуется не менее пяти мешочков.

Сушить перо и пух лучше в безветренную погоду, на солнце, распределив тонким слоем и прикрыв марлей. Так все просохнет за несколько часов.

Наперник нужно тщательно простирать или заменить на новый.

Профилактика для труб и кранов

Если в доме забились трубы или сломался кран, придется звать на помощь рукастого мужчину. А вот заниматься профилактикой и не доводить дело до ремонта может любая хозяйка без специальных навыков.

Чтобы поворачивался кран

В каждом доме есть водопроводные трубы, а на них – краны. Последние нужны для того, чтобы в случае необходимости перекрыть воду. Но бывает, что в самый нужный момент кран не поворачивается – застыл намертво. Все это происходит потому, что внутренний механизм оброс солевым и известковым налетом. Чтобы таких неприятностей не случалось, всего-то нужно заниматься несложной, но регулярной профилактикой. Не давайте кранам застаиваться и раз в месяц поворачивайте их на 90 градусов, тем самым счищая свежий, мягкий и тонкий налет. Если провернуть кран рукой уже не получается, то без мастера не обойтись. Самой стучать по железяке молотком или крутить плоскогубцами не надо. Можно сорвать кран или еще хуже – затопить соседей снизу.

При нашей жесткой воде краны в ванной и на кухне периодически покрываются известковым налетом. Это не критично, но некрасиво. Поэтому каждой хозяйке полезно знать, как почистить смеситель подручными средствами.

Для быстрой очистки крана и удаления налета можно использовать уксус. Смочите ткань в растворе столового уксуса и оберните ею загрязненный участок. Через час салфетку снимите и промойте кран водой.

Несколько нестандартная, но тоже эффективная чистящая жидкость – кока-кола. Позаимствуйте ее у детей (если вы разрешаете им пить этот напиток) и сделайте такой же, как описано выше, компресс. Спустя 15-20 минут промойте кран водой, вытрите сухой тряпкой и оцените результат.

Свободный доступ

Канализационные трубы также нуждаются в регулярной профилактике. Они могут забиться жиром, остатками пищи и мало ли чем еще? Чтобы не доводить дело до серьезного засора, раз в месяц прочищайте трубы сами. Делать это можно специальными химическими средствами, а можно и обычными, подручными.

На кухне промывайте трубы кипятком, который способен растворить жир. Для этого необходимо вылить в раковину сразу 3-5 литров крутого кипятка и подождать 10-15 минут. Тут следует быть осторожными с мойками из полимерных материалов: как известно, некоторые их виды плохо реагируют на воздействие высоких температур.

Еще один вариант – воспользоваться содой и столовым уксусом. Благодаря реакции нейтрализации, которая возникает при взаимодействии этих двух веществ, можно не просто провести профилактические работы, но и даже избавиться от засоров средней степени. Чистку следует производить следующим образом: в сливное отверстие засыпается стакан пищевой соды и туда же выливается стакан столового уксуса. Слив нужно заткнуть пробкой. Реакция будет происходить на протяжении 30 минут. В течение этого времени не открывайте воду. Когда реакция завершится, промойте слив большим количеством горячей проточной воды.

Важно!

На сливные отверстия обязательно устанавливаются решетки, они будут препятствовать попаданию в канализацию мелких предметов, волос, шерсти, остатков овощей, кусочков ткани, пакетов и другого мусора. Предохранительные решетки очищайте сразу после спуска воды.

Яна Котт