Теннисист из Шымкента обеспечил себе место в ТОП-50 мирового рейтинга среди юниоров

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов, воспитанник академии Team Kazakhstan, сенсационно пробился в полуфинал неофициального чемпионата мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале казахстанец одержал победу над Говиндом Нанда из США со счетом 7:6 (6), 6:7 (2), 6:1, а за выход в финал турнира поборется с Даниелем Михалским из Польши. Также в полуфинале турнира сыграют Тимофей Скатов (Россия) и Уго Гастон (Франция).

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил Ташбулатова с небывалым успехом, отметив, прогресс Ташбулатова в этом году, и пожелал ему успехов в полуфинале.

После окончания турнира Ташбулатов войдет в число 50-ти лучших теннисистов мира в рейтинге ITF Juniors, что даст ему возможность выступить в основной сетке юниорского Australian Open-2018.