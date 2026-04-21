В Шымкенте проходит турнир ATP Challenger 50

Турнир важный этап для игроков, стремящихся улучшить свои позиции в мировом рейтинге. В основной сетке заявлены представители 25 стран и это признак высокого уровня конкуренции, и разнообразие игровых стилей на грунтовом покрытии. Особое внимание приковано к выступлениям казахстанских теннисистов.

В их числе молодые игроки Амир Омарханов и Зангар Нурланулы, для которых домашний Challenger служит этапом перехода во взрослый профессиональный теннис. Кроме них, участие принимают опытные представители сборной Казахстана — Тимофей Скатов, Денис Евсеев и Григорий Ломакин. Общий призовой фонд соревнований составляет 63 тысячи долларов.



Дамир Жалгасбай, теннисист: «Во-первых, тут всегда очень сильные составы, и помимо опыта, получить некую уверенность, попробовать себя с ними, со своей тактикой, посмотреть как твой план игры работает против их плана, какие решения они выбирают, Для меня очень приятно, я был в Бразилии, и за счет Бублика и Рыбакиной, уже знают таких игроков из Казахстана, и уважают их».



Турнир это событие, которое повлияет на развитие тенниса в Казахстане. ATP Challenger 50 даёт казахстанским игрокам возможность набирать рейтинговые очки и получить опыт матчей с сильными соперниками.



Медет Байкен, исполнительный директор федерации тенниса Казахстана: «Впервые проходит в городе Шымкенте, хотим поблагодарить аким города, президента федерации тенниса за непрерывное развитие тенниса за последние 18 дет, за эти годы было построено более 39 теннисных центров, 400 теннисных кортов с суммой общей инвестицией в более 200 миллионов долларов, подготовлены 400 спортсменов международной ITF аккредитации, который сейчас работают по всему Казахстану».



Шымкент был выбран не просто так, здесь идеальные условия как погодные, так и грунтовые, которые соответствуют самым мировым передовым стандартам, также и логистически, Шымкент для проведения данного турнира идеально подходит.



Турнирная серия в Шымкенте пройдет в два этапа: с 19 по 25 апреля и с 26 апреля по 3 мая.





