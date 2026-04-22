В Шымкенте проходит турнир Shymkent Masters среди юниоров до 12 лет

В Шымкенте проходит юниорский турнир категории «Masters» среди спортсменов до 12 лет. Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах. В основной сетке турнира выступают 64 участника, тогда как в квалификационном этапе приняли участие около 30 юных теннисистов, разыгравших путёвки в основной этап соревнований.



Аржан Кауменова, теннисистка: «В последнем турнире я стала чемпионкой в одиночном разряде, там были 8 лучших девочек, и я стала самой лучшей из всех. Я хочу быть как Соболенко характером, и Рыбакиной, благодаря ее устойчивости, они мои кумиры».



Теннис по праву считается одним из самых затратных видов спорта: расходы на экипировку, аренду кортов, поездки на турниры и работу с тренерами ложатся в основном на плечи родителей. Многие семьи вкладывают значительные средства и время, поддерживая своих детей на пути к спортивным результатам и надеясь, что их усилия помогут юным спортсменам раскрыть потенциал и добиться успеха на корте.



Сауле Бабаханова: «Теннис, в нашем доме занимает 90% всего внимания. Те, кто занимаются теннисом, вкладывают туда не только душу, и в ребенка вкладываешь, стараешься ей помочь. Это не дешевый вид спорта, спасибо нашей Федерации, она покрывает очень много расходов».



Юниорский теннис сегодня переживает заметный подъём: с каждым годом растёт количество соревнований, расширяется география участия и повышается уровень конкуренции. Регулярно проводятся как республиканские турниры, так и международные старты, что даёт молодым спортсменам больше возможностей для развития, набора рейтинговых очков и получения игрового опыта на высоком уровне.



Жасулан Сартаев, главный судья турнира Shymkent Masters: «Данное соревнование приурочено к крупному турниру который проходит в городе Шымкенте, наши спортсмены имеют возможность посмотреть взрослых профессиональных теннисистов, и лицезреть хорошие матчи. За последние 5 лет число турниров в Казахстане увеличивается, как международные так и республиканские турниры».



24 апреля состоятся финальные игры турнира, которые подведут итоги соревнований и определят победителей в своих категориях. В ближайшее время также планируется проведение командных юниорских соревнований — Billie Jean King Cup и Davis Cup, что станет важным шагом в развитии командного формата среди молодых теннисистов.