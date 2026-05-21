Сборная Казахстана U16 вышла в плей-офф Junior Davis Cup с первого места

Юниорская сборная Казахстана устроила настоящий спортивный триллер на командном чемпионате мира U16 в зоне Азия/Океания. В решающем матче за первое место в группе казахстанцы сенсационно обыграли вторую сеяную команду турнира — Южную Корею.

Главным героем встречи стал Ахмади Маханов: казахстанский теннисист, занимающий 368-е место в рейтинге ITF Junior, сотворил громкую сенсацию, одолев 192-ю ракетку мира Ким Дон Чжэ. Их противостояние держало в напряжении до последнего розыгрыша и завершилось драматичной победой Маханова на тай-брейке третьего сета — 6:2, 3:6, 7:6 (7:3). Благодаря этому успеху сборная Казахстана вышла в плей-офф с первого места в группе.



Сборная Казахстана уверенно прошла групповой этап домашнего отбора в Шымкенте, не оставив соперникам ни единого шанса. Наши теннисисты выиграли все три матча и завершили раунд на первом месте в группе. Казахстанцы поочередно разгромили команды Туркменистана и Пакистана с одинаковым счетом — 3:0, а затем в напряженной битве сломили сопротивление Южной Кореи. Теперь команду Казахстана ждет четвертьфинал, соперником станет сборная Гонконга, занявшая второе место в своей группе вслед за одним из главных фаворитов турнира — Японией.



Адилет Пиримкулов, директор филиала РОО «Федерация тенниса» г. Шымкента: «В Шымкент приехало сейчас 15 команд, в том числе Австралия, Япония, корея, Новая Зеландия, Китай, Тайбэй, Таиланд. Шымкент выбирается федерацией теннис благодаря погодным условиям, благодаря удобной логистике, у нас сейчас отличный аэропорт, различные направления. На данном этапе наша сборная команда выступает очень даже хорошо. Выиграла 2 игры. Сегодня играет со сборной Кореей, есть возможность выйти с первого места из группы. Касательно наших ребят, можно сказать что шымкентские ребята сейчас отлично показывают себя в сборной. Есть в сборной Казахстана Ярослав Бобров, до 14 лет, он сейчас ездит на турниры Азиатской теннисной федерации, и на прошлой неделе уехал на Иссык куль на турнир ATF».



На кону — путевка в элиту мирового юниорского тенниса. По итогам квалификации четыре лучшие команды турнира получат прямые места в финальной стадии юниорского Кубка Дэвиса, которая пройдет уже в ноябре этого года.

Для сборной Казахстана это шанс не только побороться за престижный трофей, но и подтвердить высокий уровень нового поколения отечественного тенниса.



