Теннис — финальная сетка ATP Challenger 50 стартовала в Шымкенте

В Шымкенте стартовали матчи основной сетки второго подряд турнира серии ATP Challenger 50. B соревнованиях принимают участие 64 теннисиста из 25 стран. Турнир продлится до 3 мая. Уже на стадии первого круга болельщики стали свидетелями интригующих противостояний.

В одном из матчей представитель Узбекистана Сергей Фомин одержал победу над игроком национальной сборной Казахстана Тимофеем Скатовым.

Сергей Фомин, теннисист национальной сборной Узбекистана: «На самом деле я очень рад, то что присутствую на таком турнире. Шымкент это для меня как родной город. Успешно сыграл на первом турнире, победил Тимофея Скатова в первом турнире, турнир выдался очень непростым, каждый день трех сетовые матчи, Тяжелая работа дала свои плоды, я очень рад присутствовать тут, и надеюсь на дальнейший успех на втором турнире. Каждая игра прошла достаточно успешно потому что я побеждал, пытался перебороть себя в первую очередь».

Главным событием стартового раунда в Шымкента станет противостояние опытного Дениса Евсеева, одного из лидеров национальной сборной, и 18-летнего Амира Омарханова.

Еще одному молодому казахстанскому теннисисту — 17-летнему Зангару Нурланулы, входящему в топ-10 мирового юниорского рейтинга, предстоит серьезное испытание: по итогам жеребьевки его соперником стал первый сеяный турнира — Эдас Бутвилас. В то же время ряд казахстанских игроков не сумели преодолеть квалификационный барьер. Дамир Жалгасбай, Григорий Ломакин, Арсений Требухин и Тимур Сауленко завершили выступление на стадии отбора, не пробившись в основную сетку одиночного разряда.

Адилет Пиримкулов, директор филиала РОО «Федерация тенниса» г. Шымкента: «На какое-то время Шымкент сейчас стал столицей тенниса Казахстана, очень много участников, очень много приезжих. Если сравнивать с ведущими странами, Казахстан сейчас находится на подъеме, наши ведущие игроки находятся в топ 3. Если сравнивать Шымкент среди регионов, Шымкент входит в топ -3 по количеству занимающихся детей, по победителям, по победителям соревнований международного уровня, На прошлом турнире они прошли прошлый круг, квалификацию, и среди взрослых мужчин они довольно уверенно себя показывают».

В ближайшее время в Шымкенте планируется проведение престижных международных теннисных турниров — Billie Jean King Cup Juniors и Davis Cup Juniors. В соревнованиях примут участие юниорские сборные из 16 стран, что сделает турнир одним из крупнейших международных спортивных событий в регионе.