ATP CHALLENGER 50 — Кто из казахстанцев вышел во второй круг очередного «Челленджера» в Шымкенте

По итогам стартовых матчей в одиночном разряде во второй круг пробился лишь один представитель Казахстана. 17-летний Зангар Нурланулы завершил выступление, уступив первому сеяному турнира — литовцу Эдасу Бутвиласу (№261 ATP) — со счетом 0:6, 3:6.

Ранее в казахстанском дерби опытный Денис Евсеев обыграл Амира Омарханова (6:3, 6:2), таким образом Денис остался единственным представителем Казахстана в турнирной сетке. В следующем раунде Евсеев сыграет с хорватом Мили Полжичаком (№313 ATP).



В парном разряде матчи с участием казахстанцев стартуют в ближайший игровой день. Денис Евсеев в дуэте с представителем Молдовы Раду Алботом встретится с парой Адмиром Календер / Мили Полжичак.

Григорий Ломакин и Петр Бар Бирюков сыграют против японского тандема Масабаяши / Таджима, а Тимур Сауленко и Арсений Требухин — против дуэта Антона Чехова / Максим Шин.



Дархан Жанмухамбетов, заместитель директора турнира: «Сегодня были сыграны матчи первого круга основной сетки, сейчас продолжаются также матчи первого круга основной сетки одиночного и парного разряда. Выступали сегодня наши спортсмены было так называемое казахстанское дерби между Амиром Омархановым и Денисом Евсеевым, где победу одержал представитель из города Алматы, Амир Омарханов наша будущая звездочка, перешел с юниорского тура во взрослый тур».



Победитель турнира получает 50 рейтинговых очков ATP и призовые в размере 9 500 долларов. Второй ракетке турнира полагаются 25 рейтинговых очков и 5 500 долларов.