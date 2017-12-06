Зимние каникулы в школах Шымкента начнутся 29 декабря. Согласно приказа Министерства образования и науки РК продолжительность зимних каникул в школах города составит 10 дней — с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно.

7 января в 2018 году — воскресенье, так что 8 января в школу. Итого, учиться школьникам в декабре осталось всего 17 дней (при условии шестидневки). Тем, кто ходит в школу всего пять дней в неделю, до зимнего отдыха 15 учебных дней.

В предшкольных и нулевых классах зимние каникулы начнутся еще на 4 дня раньше и продлятся 14 дней (с 25 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно).

К слову, зимой нуляшек и первоклассников ожидают дополнительные недельные каникулы — 7 дней (с 5 по 11 февраля 2018 года включительно).

Обо всех днях отдыха для школьников в 2017-2018 учебном году можно прочитать здесь: В РК назвали даты школьных каникул на 2017-2018 учебный год