Справедливость через суд — жительница добилась страховой выплаты в Шымкенте

Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента рассмотрел спор между пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии пассажиркой и страховой компанией. По итогам разбирательства суд обязал страховщика выплатить женщине 5,19 млн теңге.

Как установлено в суде, авария произошла в августе 2024 года на автодороге «Кызылорда — Шиели». В ДТП попал автомобиль Toyota Alphard, в котором находилась истец. В результате происшествия женщина получила серьёзные травмы, впоследствии ей была установлена инвалидность II группы.

Вина водителя автомобиля была подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Его гражданско-правовая ответственность на момент ДТП была застрахована.

После аварии пострадавшая обратилась в страховую компанию с требованием произвести предусмотренную законом выплату. Однако страховщик отказал, сославшись на то, что водитель перевозил пассажиров за плату через мобильное приложение. По мнению компании, в такой ситуации ущерб должен был возмещаться в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика.

Суд с такой позицией не согласился.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что водитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не имел лицензии на осуществление пассажирских перевозок и не заключал договор обязательного страхования ответственности перевозчика.

Суд указал, что даже наличие признаков незаконной предпринимательской деятельности само по себе не означает, что водитель приобрёл официальный статус перевозчика. Соответственно, это обстоятельство не может ограничивать права пострадавшей и освобождать страховую компанию от исполнения обязательств.

Кроме того, суд сослался на статью 29 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств». В ней предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в страховой выплате. Причины, которые указала страховая компания, в этот перечень не входят.

В результате иск был удовлетворён, а со страховой компании в пользу пострадавшей взыскали 5 190 000 теңге.

Решение суда вступило в законную силу.

Этот случай показывает, что отказ страховой организации не всегда означает окончательную потерю права на компенсацию. Если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться за их защитой в установленном законом порядке.

Подобные судебные решения способствуют повышению правовой грамотности населения и укрепляют принцип верховенства закона. Практическая реализация подхода «Закон и порядок» предполагает не только ответственность за правонарушения, но и реальную возможность граждан защищать свои законные интересы через судебные механизмы.