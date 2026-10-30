В Туркестанской области внедряют индивидуальный подход к поддержке сельских семей

В Туркестанской области реализуют пилотный проект «Команда развития села», направленный на трудоустройство жителей, поддержку предпринимательства и повышение доходов сельских семей.

Проект запустили в Сауранском районе. Его основная особенность — индивидуальная работа с каждой семьёй. Специалисты изучают её ситуацию, определяют основные потребности и предлагают конкретные меры поддержки.

Сельчан консультируют по вопросам трудоустройства, предпринимательства, финансов и права. Им помогают оформить необходимые документы, подготовить бизнес-планы и воспользоваться государственными программами поддержки.

В том числе жители могут получить консультации по программе «Ауыл аманаты», которая предусматривает поддержку сельского предпринимательства и запуск собственных проектов.

Главная задача проекта — помочь сельским жителям получить стабильный доход, найти работу или открыть своё дело.

Изучить опыт Туркестанской области приехали вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и представители более десяти регионов Казахстана.

Участникам показали, как организована работа с населением и какие механизмы используются для решения социальных и экономических проблем сельских семей.

В акимате Туркестанской области отмечают, что при успешной реализации пилотного проекта его опыт может быть распространён и на другие регионы страны.