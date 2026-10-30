Безопасное общество: в Шымкенте проверили газовое оборудование

В Шымкенте сотрудники МЧС совместно с прокуратурой и специалистами газотехнической инспекции провели профилактические мероприятия по предупреждению отравлений угарным газом и аварийных ситуаций в жилом секторе.

Во время обходов специалисты проверяли состояние газового оборудования, вентиляционных каналов и соблюдение требований безопасности. Жителям разъяснили, почему важно регулярно проводить техническое обслуживание приборов, следить за исправностью дымоходов и не перекрывать вентиляционные отверстия.

В нескольких жилых домах были выявлены утечки газа. В целях безопасности подачу топлива временно приостановили до устранения неисправностей. После проведения необходимых работ специалисты повторно проверили оборудование.

Такие профилактические мероприятия направлены на снижение риска отравлений угарным газом, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется периоду отопительного сезона, когда нагрузка на газовое оборудование возрастает.

В рамках направления «Безопасное общество» жителям напоминают, что соблюдение требований безопасности является общей ответственностью граждан и профильных служб. Самовольное вмешательство в работу газовых приборов, использование неисправного оборудования и нарушение правил эксплуатации могут привести к тяжёлым последствиям.

Специалисты рекомендуют при появлении запаха газа немедленно перекрыть подачу, открыть окна, не пользоваться электроприборами и обратиться в аварийную службу. Регулярная проверка оборудования и ответственное отношение к требованиям безопасности помогают предотвратить опасные ситуации и сохранить жизнь и здоровье людей.

Профилактическая работа позволяет повышать правовую грамотность и формировать ответственное отношение к требованиям безопасности. Выявленные нарушения важно устранять своевременно в городе.