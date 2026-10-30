Сколько зарабатывают в Казахстане и соседних странах

По итогам первого полугодия средняя номинальная заработная плата в Казахстане приблизилась к тысяче долларов в месяц. Это выше, чем в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, однако ниже показателей России и Беларуси.

При этом рост номинальных доходов не привёл к увеличению покупательной способности. По данным аналитиков, Казахстан оказался единственной из исследованных стран СНГ, где реальные зарплаты снизились.

Наиболее заметный рост реальных заработков зафиксирован в Кыргызстане — около 15%. Схожая динамика отмечена в Таджикистане. В Беларуси реальные зарплаты увеличились на 7,5%, в России — на 6,5%, в Армении — менее чем на 1%.

В Казахстане номинальные зарплаты за год выросли более чем на 10%, однако высокая инфляция фактически нивелировала этот рост. В результате реальные доходы снизились примерно на 0,5%.

Экономисты отмечают, что уровень заработной платы зависит не только от темпов роста экономики, но и от её структуры, производительности труда и степени диверсификации.

По словам экономиста Бекнура Кисикова, в Казахстане значительную роль по-прежнему играет нефтегазовый сектор, где занято сравнительно небольшое число специалистов. Это ограничивает влияние высоких зарплат в отрасли на рынок труда в целом.

«В Беларуси сделали ставку на диверсификацию экономики, IT, качество услуг и производительность. Там постоянно востребованы высококвалифицированные специалисты, поэтому растёт конкуренция за кадры и, соответственно, заработные платы», — отметил эксперт.

Дополнительное давление на работодателей оказывает стоимость содержания персонала. Налоги и обязательные отчисления увеличивают нагрузку на фонд оплаты труда, поэтому часть компаний осторожнее подходит к повышению зарплат и расширению штата.

Вместе с тем в ряде отраслей спрос на специалистов остаётся устойчивым.

Директор рекрутингового агентства Алма Жандаулетова отмечает развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности и логистики. При этом уровень оплаты в этих сферах существенно различается и зависит от квалификации сотрудников.

Заметна разница и между регионами. В Атырауской области расходы работодателей на одного сотрудника достигают почти 722 тысяч теңге в месяц. В Жамбылской и Туркестанской областях показатель примерно вдвое ниже — около 350 тысяч теңге.

Таким образом, номинальный рост зарплат не всегда означает улучшение финансового положения работников. На реальные доходы влияют инфляция, региональные различия, структура экономики и стоимость труда для бизнеса.