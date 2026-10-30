Произведения великих поэтов объединили молодёжь Кентау

В Кентау прошёл конкурс художественного чтения, посвящённый темам честности, справедливости и ответственности перед обществом. В нём приняли участие 26 школьников и студентов в возрасте от 13 до 20 лет.

Участники декламировали произведения известных казахских поэтов и писателей, в которых поднимаются темы добра, человечности и нравственного выбора.

Одной из конкурсанток стала ученица 8 класса школы-лицея №4 имени Ататюрка Самал Уалихан. Для выступления она выбрала произведения Шакарима Кудайбердиева и Магжана Жумабаева.

По словам школьницы, творчество Шакарима привлекло её идеями честности, доброты и человечности, а стихотворение Магжана Жумабаева — верой в молодое поколение и ответственностью, которая на него возлагается.

Конкурс стал частью профилактической работы по формированию антикоррупционной культуры среди молодёжи.

Как сообщила главный специалист городского отдела внутренней политики Кентау Жайна Арынова, с начала года в городе проводится несколько мероприятий, направленных на воспитание у подростков и молодых людей принципов честности и ответственности.

Ранее был организован конкурс детских антикоррупционных рисунков. Следующим этапом стал конкурс выразительного чтения. В ноябре планируется провести молодёжные дебаты, а 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, — форум с участием молодёжи.

По итогам конкурса лучшие участники получили дипломы и ценные подарки.

Организаторы отмечают, что подобные просветительские мероприятия помогают не только знакомить молодёжь с произведениями классиков, но и формировать уважение к таким ценностям, как честность, справедливость и ответственность.