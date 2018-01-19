Кто охраняет школы в Шымкенте?

О безопасности своих детей в школе переживает каждый родитель в Шымкенте, тем более, что последние события в Перми вновь заставили родителей беспокоиться. И неважно, что трагические события происходят далеко от нас — дети, уверены взрослые, везде одинаковые.

Утром 15 января 2018 года в одной из школ Перми (Россия) между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

И снова обсуждающие проблему разделились на два лагеря. Одни родители уверяют, что нужно внедрять систему охраны безопасности, другие же, наоборот, перекладывают задачу исключительно на школу. И те и другие правы, мы доверяем своих детей учебному заведению и просто обязаны ни капли не беспокоиться…

Как выходит на деле? Я попытался узнать, насколько хорошо охраняются шымкентские школы. Едва перешагнул порог школы № 20, как дорогу непробиваемым щитом преградила принципиальная женщина вахтер. Дама выяснила всю мою подноготную и только после этого разрешила переступить порог школы.

«У нас тут никто не пройдет, даже КГБ, муха не пролетит мимо нас. Как-то раз пытался тут один пройти, угрожал мне, мол, я работаю в КНБ, я ему сказала: «Ну-ка покажи мне свое удостоверение», он показал и смеялся долго. Тут все мои дети и каждого я знаю в лицо. У меня тут дубинка есть и мои старшеклассники тоже не дадут промаху, сколько вон мастеров по карате и борьбе. У нас номера полиции, инспектора и участкового, которые мигом прилетят, да и народ у нас мирный, не дай Бог», — говорит вахтерша Людмила Космачева.

Завуч школы рассказывает, что контроль ведется тотальный, все отслеживается по видеокамерам. Даже родители не могут попасть в класс без сопровождения. Камеры видеонаблюдения стоят везде, хранится информация 30 дней, параллельно есть школьные дежурства.

Но родители не уверены в надежности вахты и камер. Одни предлагают нанимать охранное агентство и платить самим, другие же требуют этого от государства. В отделе образования уверяют, денег государство на отдельный штат охранников не выделяет, но сейчас этот вопрос обсуждается.

«Денежные средства на охрану государственных школ не предусмотрены. За безопасность отвечает школа и директор. А если родители хотят нанять охранное агентство, то мы готовы рассмотреть это предложение», — говорит Жанат Тажиева, начальник отдела образования города Шымкента.

Обязательная охрана в государственных школах Шымкента не предусмотрена. Как таковой должности охранника — нет! За порядком следят вахтёр, школьники-дежурные. Именно они должны контролировать, кто заходит и выходит из здания.

Я решил провести свой эксперимент, понятное дело, что я на школьника давно уже не похож, а потому наш эксперимент получился самый, что ни на есть, честный! Я обошел несколько учебных заведений со скрытой камерой.

В 8-ой школе меня встретила строгая бабушка вахтер, которая потребовала документы и ждать на проходной. В 9-ую школу-лицей я успел пройти только в коридор, как меня окликнула техничка, и следом прибежал мужчина в форме охранника. Пока я объяснял кто я, настигла вахтерша, которая указала мне на дверь, пригрозив полицейскими.

А вот в одной из школ я прошел без проблем в кабинеты иностранных языков и погулял по коридорам…

А тем временем появилось новое сообщение об очередном нападении на школу в соседней России.

В школе в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ произошло нападение на учительницу и детей. Атаку устроил «вооруженный топором и ножом» ученик девятого класса этой школы, сообщает 19 января РБК.

Число раненых уже увеличилось до семи: шесть детей и одна женщина. При этом одна девочка в крайне тяжелом состоянии — у нее открытая черепно-мозговая травма. Еще у одного ребенка отрублены два пальца руки. Ранен и сам злоумышленник. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Бурятии, он пытался покончить с собой.

Выяснилось, что напавший на школу в Бурятии подражал анимэ-злодеям. По словам одноклассников, юноша серьезно увлекался отрицательными персонажами из японских мультфильмов, пишет «Комсомольская правда». Есть версия, что нападавших было трое и предполагаемые сообщники подростка сбежали.