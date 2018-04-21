Популярный артист лейбла Black Star Inc Миша Марвин дал эксклюзивное интервью нашему ТК «Отырар TV». Как сообщил Миша, в Шымкенте его встретили не тепло, а по-особенному жарко.

Гостя угостили казы, пловом и самсой, чем привели искушенного исполнителя в полный восторг. Артисту накрыли праздничный дастархан перед выступлением в концертном холле «Atlas».

«Меня накормили по-особенному, я редко ем так много, но тут пришлось. У вас очень все вкусно и прямо по-настоящему все! Видишь с какой душой встречает Шымкент, как у вас тут тепло, какие люди добрые. Спасибо всем!», — отметил Миша.

Миша Марвин выступил в концертном холле «Atlas». Артист исполнил новые и уже всем известные хиты. Перед концертом Миша рассказал не только о своей жизни, но и работе в Black Star Inc.

Подробное интервью с артистом смотрите уже скоро в программе «Тет-а-Тет» на нашем канале «Отырар TV».