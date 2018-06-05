Раздолбали и бросили — так действия коммунальщиков оценивают жильцы дома номер 4 по улице Иляева. Когда — то тут была большая детская площадка, теперь сами дети называют ее полосой препятствий. Совсем недавно во дворе домов начали проводить под землей высоковольтный кабель. По нормативам — на глубине 70 см. Интересно, не опасно ли это для ребятни? Ведь они здесь целыми днями — лопатки, каши-малаши, дожди… Жители возмущены, мол, после того как все перерыли, испортят остатки от детской площадки.

«Ну вот посмотрите что творится, они у нас не просили разрешения, с утра вышли и смотрим тут такое началось. Мы писали в акимат, там нам сказали что посмотрят, пришел сотрудник и говорит, что в проекте не написано, что тут детская площадка. Они же даже нормально не зароют все это. Как нам быть?» — жалуется Наталья Сергеевна, жительница дома.

Мастера работающие на этом объекте предоставляют документы на разрешение проведения работ, уверяя что все законно. Мол, все подписи присутствуют, а вот разрешения от жителей нет! А нужно ли брать разрешение, работники не знают.

В акимате Абайского района пообещали дать комментарии, но не сегодня.Чиновники выясняют надо ли было уведомлять людей, брать разрешение у жителей дома на прокладку электросетей. А пока ждем ответа чиновников. Мы будем держать вас в курсе событий.

Наша справка:

Согласно ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).