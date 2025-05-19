Жители мкр Север остались без детской площадки из-за неизвестного хозяина

Жители микрорайона Север уже четвёртый год добиваются установки детской площадки.

В рамках программы «Бюджет народного участия» они прошли все этапы: собрали подписи, подали заявку. Но проект заморожен. Причина — спорный земельный участок. По документам, у него два владельца. Один отказался от прав, второй — не выходит на связь.

Гулжамал Желеуова, жительница Шымкента: «В 2021 году нас перевели из Енбекшинского района в Аль-Фарабийский. Нам пообещали площадку, если соберём подписи. Собрали. Сначала, сказали, начнут в 2022, потом перенесли на 2023, теперь — на 2024. Один владелец отказался, второй молчит. А детям играть негде, только железные качели и старая горка. Обращались в акимат, писали депутатам — тишина. Нам посоветовали написать в земельный отдел, но ответа нет».

Местные власти, по словам жителей, лишь обещают, но реальных шагов не предпринимают. Временно исполняющий обязанности акима Аль-Фарабийского района подтвердил: проблема есть, но объяснить, почему участок оказался с двумя владельцами — не смог.

Ержан Ерланулы, и.о. акима Аль-Фарабийского района: «Не могу сказать, оформлено это законно или нет. Возможно, ошибка в базе данных. Сейчас ведём полевые работы — устанавливаем границы, сверяем документы. После этого будем обращаться в кадастровые органы. Если участок был зарегистрирован автоматически, то и владелец может быть указан ошибочно».

Кто допустил ошибку — пока не ясно. Ержан Ерланулы, занимающий пост всего три месяца, обещает разобраться. Но жители устали ждать. Как земля под окнами многоэтажек оказалась в частных руках? Она стала объектом торга или её передали безвозмездно? Ответов нет. А дети продолжают играть среди ржавого железа.